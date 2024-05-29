Λογαριασμός
Θυμάστε τη Netta Bazirlai που πήρε τη νίκη στην Eurovision το 2018; Ε, σήμερα δε θα την αναγνωρίσετε

Από τα πρόσωπα της Eurovision που σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε, η Netta Bazirlai αφού στέρησε τη νίκη στην Ελένη Φουρέιρα και το Fuego της, είναι πια άλλος άνθρωπος

H Netta όταν νίκησε την Eurovision το 2018

Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκαν όλα τα τραγούδια της Eurovision 2018 η συμμετοχή του Ισραήλ με το «Toy» και την Netta Bazirlai κυριαρχούσε στις αποδόσεις των στοιχημάτων ως το μεγάλο φαβορί. 

Εν αντιθέσει με τη συμμετοχή της Κύπρου με την Ελένη Φουρέιρα και το «Fuego» που εκτοξεύθηκε ξαφνικά στην κορυφή μετά την πρώτη πρόβα επί σκηνής στο στάδιο της Λισαβόνας. Και όσοι βρεθήκαμε εκεί -ναι, ήμασταν κι εμείς- ζήσαμε πραγματικά μοναδικές στιγμές με πολλούς fans του θεσμού ακόμα και σήμερα να πιστεύουν πως η Netta «έκλεψε» ουσιαστικά τη νίκη από τα χέρια της εκρηκτικής Φουρέιρα, κυρίως λόγω των επιτροπών. 

Η Neta το 2019 στην Eurovision στο Ισραήλ

Κι εδώ που τα λέμε είναι η Ελένη Φουρέιρα αυτή που καλείται κατ’ επανάληψη να εμφανιστεί ως guest σε ημιτελικούς και τελικούς του διαγωνισμού τραγουδιού, σαν να ήταν νικήτρια. Ενώ η Netta, μόνο στη διοργάνωση του Ισραήλ μετά τη νίκη της το 2019 εμφανίστηκε (που ήταν και υποχρεωτικό. Και μετά; Τίποτα. Που είναι σήμερα η Netta; 

Και ιδού η απάντηση. Η Netta Bazirlai στα χρόνια που ακολούθησαν της νίκης της στην Eurovision εξακολούθησε να κάνει καριέρα στο Ισραήλ ως τραγουδίστρια και παράλληλα αποφάσισε να αλλάξει ριζικά την εμφάνισή της. Το έβαλε σκοπό να απαλλαγεί από τα περιττά κιλά και όχι μόνο τα κατάφερε αλλά από σήμερα θα συμμετάσχει και ως διαγωνιζόμενη στο Dancing with the Stars χώρας της! 
Και οφείλουμε να πούμε ότι είναι πραγματικά αγνώριστη. Άλλος άνθρωπος. 

Netta Bazirlai αγνώριστη 6 χρόνια μετά την Eurovision

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

