Η στροφή προς τα δεξιά και το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα μόνο από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το επόμενο ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπο με δύο προκλήσεις: την ανάγκη αντιμετώπισης της Κίνας και την πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η Ολλανδία, όπου το Κόμμα για την Ελευθερία του Γκεερτ Βίλντερς θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, αποτελεί μόνο την τελευταία ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα ποσοστά της ακροδεξιάς έχουν εκτιναχθεί. Πρόκειται για στροφή που θα επηρεάσει τις πολιτικές της ΕΕ σε γενικές γραμμές με το εμπόριο να μην αποτελεί εξαίρεση.

Σύμφωνα με το Poll of Polls του POLITICO, οι δεξιοί Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR), το ακροδεξιό Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) και άλλα κόμματα που τοποθετούνται στο άκρο του πολιτικού φάσματος πρόκειται να κερδίσουν 166 από τις 720 έδρες στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του μήνα, γεγονός που πρόκειται να ενισχύσει την επιρροή τους στην άσκηση της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η εμπορική πολιτική εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι ευρωβουλευτές έχουν συχνά περιορισμένο λόγο για το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά έχουν τη δύναμη να επιβραδύνουν την επικύρωση των εμπορικών συμφωνιών, να αναδειχθούν σε σκληρούς διαπραγματευτές και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη .

Ολοκλήρωση της συμφωνίας Mercosur

Το εάν η ΕΕ θα πρέπει να υπογράψει την εμπορική συμφωνία με το μπλοκ των χωρών της Mercosur της Νότιας Αμερικής, η οποία έχει συναφθεί πάνω από δύο δεκαετίες, θα αποτελέσει ένα από τα πιο καίρια ζητήματα της επόμενης περιόδου.

Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες των αγροτών έχουν αναζωπυρώσει τη διελκυστίνδα για τη συμφωνία. Οι αντίπαλοι, και ειδικότερα η Γαλλία, υποστηρίζουν ότι θα άνοιγε την αγορά της ΕΕ σε μια πληθώρα βοείου κρέατος από τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

«Ανησυχώ πραγματικά ότι τέτοιες μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές γεωπολιτικά, αλλά και οικονομικά, επίσης όσον αφορά τις πρώτες ύλες, θα πρέπει να τεθούν σε αναμονή ή να μην πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο σοσιαλιστής Bernd Lange, ο οποίος προήδρευσε της εμπορικής επιτροπής στο απερχόμενο Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας τη «συναισθηματική επιρροή» ορισμένων χωρών της ΕΕ και του γεωργικού τομέα.

Ενώ η Αριστερά και οι Πράσινοι αντιτίθενται στη συμφωνία για περιβαλλοντικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει να ενισχύσει την αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο, οι ευρωβουλευτές του ID θέλουν τον αποκλεισμό των γεωργικών αγαθών από τις εμπορικές συμφωνίες.

Σε ένα πιο δεξιό Κοινοβούλιο, η συμφωνία ενδέχεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση, αν και η κεντροδεξιά ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) είναι γενικά υπέρ. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες μάχες θα διεξαχθούν μεταξύ των εθνικών αντιπροσωπειών.

Η στάση απέναντι στην Κίνα

Καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας έχουν αρχίσει να αναζωπυρώνονται, οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι τα τρέχοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των πρακτικών του Πεκίνου είναι δικαιολογημένα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε το οπλοστάσιο των αμυντικών της μέτρων κατά την τελευταία θητεία. Οι Βρυξέλλες δείχνουν όλο και περισσότερο ότι είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, και τα πολιτικά κόμματα χαιρετίζουν ευρέως την απόφαση. Στα προεκλογικά τους προγράμματα, τα πιο κεντρώα κόμματα αφιερώνουν μεγάλη προσοχή στο ζήτημα της Κίνας και στο πως δύναται να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Μετά την απόφαση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να τετραπλασιάσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι θα ακολουθήσουν μια πιο «στοχευμένη» προσέγγιση στη δική τους άμυνα.

Η στάση του Κοινοβουλίου για την Κίνα δεν αναμένεται να αλλάξει δραστικά εάν μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Τα δεξιά κόμματα παραδοσιακά θέλουν να διατηρήσουν φιλικούς επιχειρηματικούς δεσμούς, αν και το ECR, στο πρόγραμμά του, ζητά να απομακρυνθεί ο κίνδυνος και να υπάρξει «σταθερή προσέγγιση» έναντι της Κίνας. Μένει να δούμε αν ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν - βασικός σύμμαχος του Πεκίνου, θα οδηγήσει τους ανένταχτους ευρωβουλευτές του σε μια από τις ακροδεξιές ομάδες.

Οι σχέσεις με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ

Οι ευρωβουλευτές κάθε πολιτικού χρώματος ανησυχούν για μια πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, συμφωνούν ότι οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο δεν θα αλλάξουν πολύ τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις: Ενώ ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έχει εντείνει τις ανησυχίες καθώς έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς εισαγωγών σε όλους τους τομείς, η πορεία του έχει πολλά κοινά με αυτή της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η ΕΕ δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να ανταποκριθεί. Ωστόσο, οι ομάδες διαφωνούν για το πώς ακριβώς να αντιμετωπίσουν την Ουάσιγκτον. Οι ευρωβουλευτές από αντίθετες πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ΕΛΚ, ID και της Αριστεράς, πιστεύουν ότι το μπλοκ πρέπει σκληρύνει τη στάση του ως απάντηση στις ολοένα και πιο προστατευτικές τάσεις της Ουάσιγκτον.

Έξοδος από το «φαινόμενο των Βρυξελλών»;

Αφού παρατήρησαν ότι οι κανόνες που διέπουν την τεράστια εσωτερική αγορά του μπλοκ είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο στην πολιτική, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο έχουν εγκρίνει νομοθετικές δράσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσει το λεγόμενο «φαινόμενο των Βρυξελλών».

Οι νόμοι για τον τερματισμό ή τον περιορισμό των εισαγωγών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, την καταναγκαστική εργασία, την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού και τον αντίκτυπο του άνθρακα έχουν επικριθεί από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Σχεδόν όλες οι ομάδες με τις οποίες μίλησε το POLITICO συμφώνησαν ότι οι Βρυξέλλες μερικές φορές το παρακάνουν. Η Αριστερά και οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τόνισαν ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους εταίρους να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες.

Δεδομένου ότι το «φαινόμενο των Βρυξελλών» συνδέεται συχνά με προοδευτικές πολιτικές, το επόμενο Κοινοβούλιο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πιο διστακτικό στο να αλλάξει τις πολιτικές του σε αυτό το μέτωπο.

Ενίσχυση του εμπορίου στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Η διασφάλιση ότι οι συμφωνίες της με τον υπόλοιπο κόσμο θα γίνονται στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής των Βρυξελλών. Αλλά οι πολιτικοί έχουν διαφωνήσει σχετικά με το πόσο μεγάλο ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν οι διατάξεις για τη βιωσιμότητα στις εμπορικές συμφωνίες - και αν η αύξηση των εμπορικών ροών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί να έχει νόημα.

Ενώ η κυρίαρχη κεντροδεξιά και κεντροαριστερά συμφωνούν γενικά ότι οι μεγάλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που καλύπτουν το παγκόσμιο εμπόριο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ώθηση της δράσης για το κλίμα, νομοθέτες από την ομάδα ID - που αντιτίθενται στην αυστηρότερη νομοθεσία για το κλίμα - και από την Αριστερά υποστηρίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στους γείτονές της.

Ένα Κοινοβούλιο με ισχυρότερη παρουσία συντηρητικών και ακροδεξιών κομμάτων είναι πιθανό να έχει πολύ λιγότερες επιδιώξεις για τη νομοθεσία για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ οι διατάξεις για τη βιωσιμότητα στις εμπορικές συμφωνίες πιθανότατα θα έχουν λιγότερη σημασία.





