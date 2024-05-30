Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λ. Πεντέλης (Κόμβος 12) στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο / Μαρκόπουλο, από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής
Τις ώρες αυτές οι οδηγοί θα κινούνται ευθεία έως τον Κόμβο Ανθούσας (Κόμβος 14) μέσω του οποίου θα κάνουν ανατροφή, θα εισέλθουν στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα (χωρίς την εκ νέου καταβολή διοδίων) και στη συνέχεια θα εξέλθουν στην έξοδο του Κόμβου 12 προς τη Λ. Πεντέλης.
Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λ. Κηφισίας (Κόμβος 11) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν να εξέλθουν, εναλλακτικά, είτε
στην έξοδο της Λ. Πεντέλης (Κόμβος 12), είτε στην έξοδο της Λ. Κύμης (Κόμβος 10).
