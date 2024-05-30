Survivor: Διπλή μονομαχία για γερά νεύρα - Δείτε το trailer

SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Για το έπαθλο επικοινωνίας αγωνίζονται σήμερα οι δύο ομάδες στο στίβο μάχης και όλοι βάζουν τα δυνατά τους για να μπορέσουν να νιώσουν λίγο πιο κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Ο Φάνης έχει παράπονα από τον Γιώργο Γκιουλέκα κι εκείνος με τη σειρά του τον κατηγορεί για «συναισθηματική κενότητα».

Η μέρα όμως έχει και μονομαχία αφού ο Χριστόφορος Ταξίδης, ο Σταμάτης Ταλαδιανός και η Κατερίνα Δαλάκα αναμετρούνται στο στίβο μάχης. Ο ηττημένος θα είναι εκείνος που θα αναμετρηθεί την επόμενη μέρα με την Δώρα Νικολή και τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους. Μία διπλή μονομαχία για γερά νεύρα που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο! Ποιος ή ποια Survivor θα επιστρέψει στην Ελλάδα;

Δείτε το τρέιλερ:

