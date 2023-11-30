Ολλανδία: Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία δημοσιογράφου που είχε ρόλο στη δίκη βαρόνου ναρκωτικών

Εννέα άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός γνωστού Ολλανδού δημοσιογράφου θα δικαστούν τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε σήμερα ένα δικαστήριο στην Ολλανδία, το οποίο διευκρίνισε πως η ετυμηγορία αυτής της δίκης, η οποία διεκόπη τον περασμένο Ιούλιο, αναμένεται το καλοκαίρι του 2024.

Ο Πέτερ Ρ. Ντε Βρις δέχθηκε πυρά σε έναν δρόμο στο κέντρο του Άμστερνταμ την 6η Ιουλίου του 2021, λίγο αφότου αποχώρησε από ένα τηλεοπτικό στούντιο όπου είχε πάει ως προσκεκλημένος.

Άφησε την τελευταία του πνοή εννέα ημέρες μετά την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνδεόταν με τον ρόλο του στη δίκη ενός Ολλανδού βαρόνου ναρκωτικών.

Δύο ύποπτοι, ο Ολλανδός Ντελάνο Γκ. και ο Πολωνός Καμίλ Ε., συνελήφθησαν λίγο μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε σοκ στην Ολλανδία και ανέδειξε το θέμα της διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης σε βάρος των δύο υπόπτων τον Ιούνιο του 2022, όμως η ετυμηγορία αναβλήθηκε τον επόμενο μήνα μετά τη σύλληψη κι άλλων υπόπτων και την εμφάνιση νέων πληροφοριών, οι οποίες, σύμφωνα με τους δικαστές, θα έπρεπε να προστεθούν στη δικογραφία.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Ντελάνο Γκ. ότι πάτησε τη σκανδάλη και τον Καμίλ Ε. ότι οδηγούσε το όχημα διαφυγής κι ότι παρακολουθούσε το θύμα πριν από την επίθεση. Οι δύο άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους.

Άλλοι επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στη συνέχεια.

Η δίκη θα ξεκινήσει εκ νέου στις 23 Ιανουαρίου, όπως έκανε γνωστό το δικαστήριο της περιοχής του Άμστερνταμ, στον ιστότοπό του.

«Η ετυμηγορία αναμένεται γύρω στον Ιούνιο», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο διάσημος δημοσιογράφος δολοφονήθηκε λόγω του ρόλου του ως συμβούλου του βασικού μάρτυρα Ναμπίλ Μπ. στη δίκη του φερόμενου βαρόνου ναρκωτικών Ριντουάν Τάγκι, που συνελήφθη στο Ντουμπάι το 2019.

Ο Ντε Βρις έγινε παγκοσμίως γνωστός επειδή κάλυψε την απαγωγή το 1983 του Φρέντι Χάινεκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

