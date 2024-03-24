Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες

Ομάδες διάσωσης εργάζονται υπό καταρρακτώδη βροχή για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε στα τέλη της εβδομάδας το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Στην Πετρόπολις, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε ένα σπίτι κι ένα μικρό κτίσμα, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου βοήθησε χθες το πρωί στη διάσωση ενός κοριτσιού, το οποίο είχε εγκλωβιστεί για 16 ώρες κάτω από τα συντρίμμια. Το πτώμα του πατέρα της βρέθηκε δίπλα της.

«Ο πατέρας ηρωικά προστάτευσε τη κοριτσάκι με το σώμα του και εκείνη σώθηκε (…). Νιώθουμε πόνο, όμως είμαστε ευγνώμονες για αυτό το θαύμα», δήλωσε στο AFP o Λούις Κλαούντιο ντε Σόουζα, ηλικίας 63 ετών, γείτονας της οικογένειας.

Συνολικά, η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο καταμετρά οκτώ νεκρούς από την έναρξη των ακραίων καιρικών φαινομένων τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στις πόλεις Πετρόπολις, Τερεσόπολις, Σάντα Κρουζ και Αραΐαλ ντο Κάμπο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Στη γειτονική πολιτεία Εσπιρίτο Σάντο, ένας νέος απολογισμός που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές κάνει λόγο για 12 νεκρούς.

Χιλιάδες άνθρωποι δεν μπόρεσαν να βρουν καταφύγιο εξαιτίας της κακοκαιρίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στον πλατφόρμα Χ.

Τέτοιες τραγωδίες «εντείνονται με την κλιματική αλλαγή», υπενθύμισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, σε μια χώρα που έχει βρεθεί στο έλεος φυσικών καταστροφών επανειλημμένα.

Διακόσιοι σαράντα ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική πόλη Πετρόπολις το 2022, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Ο Λούλα εξέφρασε επίσης τη συμπόνια του στους συγγενείς των θυμάτων και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση εργάζεται με τις τοπικές αρχές για να «προστατεύσουν, προλάβουν και επιδιορθώσουν τις ζημιές από τις πλημμύρες».

«Χαοτική» κατάσταση

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Εσπιρίτο Ρενάτο Καζαγκράντε περιέγραψε από την πλευρά του μια «μια χαοτική κατάσταση» στην πόλη Μιμόζο ντο Σουλ, στα βόρεια περίχωρα του Ρίο, όπου ο ακριβής αριθμός των πιθανών θυμάτων από την κακοκαιρία δεν έχει εξακριβωθεί.

Σε εναέρια πλάνα που καταγράφηκαν χθες και μετέδωσε η πυροσβεστική υπηρεσία διακρίνονται ολόκληρες συνοικίες της πόλης να έχουν βυθιστεί κάτω από τα λασπόνερα, ενώ φαίνονται μονάχα οι στέγες των σπιτιών. Σε άλλες φωτογραφίες, που δημοσίευσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλά οχήματα, μεταξύ αυτών ένα πυροσβεστικό όχημα, έχουν παρασυρθεί από χειμάρρους λάσπης.

Οι δρόμοι της Πετρόπολις μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τον κυβερνήτη της πολιτείας του Ρίο Κλαούντιο Κάστρο να χαρακτηρίζει την Παρασκευή την κατάσταση «κρίσιμη» και να κηρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χθες το πρωί, δεκάδες στρατιωτικοί και πυροσβέστες, με τη βοήθεια σκύλων, εργάζονταν πυρετωδώς παρά την καταρρακτώδη βροχή, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Περίπου 90 άνθρωποι διασώθηκαν από την Παρασκευή και δημόσια σχολεία μετατράπηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με μια επιτροπή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων την οποία συγκρότησε η κυβέρνηση και οι δυνάμεις διάσωσης.

Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τις ακτές κοντά στο Σάο Πάολο, όπου δύο παιδιά τραυματίστηκαν την Παρασκευή και παραμένουν υπό νοσηλεία.

Η σφοδρή καταιγίδα ακολουθεί ένα κύμα καύσωνα στην περιοχή, όπου η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν στους 62,3 βαθμούς Κελσίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

