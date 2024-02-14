Σάλος με πόλη στη Νορβηγία: Αποφάσισαν να δέχονται μόνο Ουκρανούς πρόσφυγες

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας και η ηγέτης της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν σήμερα για μια αμφιλεγόμενη απόφαση αξιωματούχων της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας να δέχεται αποκλειστικά Ουκρανούς πρόσφυγες.

Χθες το απόγευμα, η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του Ντράμεν, μιας πόλης με περισσότερους από 120.000 κατοίκους 40 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, ψήφισε υπέρ ενός μέτρου που αποσκοπεί στην υποδοχή μόνο Ουκρανών προσφύγων.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλειοψηφία την οποία κατέχουν το Συντηρητικό Κόμμα, η λαϊκιστική αντιμεταναστευτική δεξιά, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και μια μικρή ομάδα που εκπροσωπεί τους συνταξιούχους αψήφησαν τις προειδοποιήσεις της κεντροαριστερής κυβέρνησης.

Σήμερα ο πρωθυπουργός των Εργατικών Γιόνας Γκαρ Στέρε επέκρινε το μέτρο λέγοντας ότι «δεν είναι νόμιμο».

"Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν οι δήμοι", είπε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NRK. «Μια βασική αξία είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που διαφεύγουν αντιμετωπίζονται ισότιμα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο NTB, η αρχηγός της συντηρητικής αντιπολίτευσης, η Έρνα Σόλμπεργκ, από το ίδιο κόμμα με τον δήμαρχο του Ντράμεν, τόνισε επίσης ότι «κανένας δήμος δεν μπορεί να επιλέξει ότι επιθυμεί να υποδεχθεί πρόσφυγες μόνο από μια συγκεκριμένη χώρα», ακόμη και αν δεν είναι «ασυνήθιστο» να υπάρχουν προτιμήσεις.

Εάν το μέτρο δεν αποσυρθεί, η απόφαση των αρχών του Ντράμεν είναι πιθανό να οδηγήσει στην παραπομπή του νομάρχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

