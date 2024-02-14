Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη από το 2012 επίσκεψή του στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.

Ο Ερντογάν έχει δηλώσει πως οι συνομιλίες του θα επικεντρωθούν στην επίθεση που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα. Οι δύο ηγέτες, οι σχέσεις των οποίων είχαν ενταθεί μετά το αιγυπτιακό στρατιωτικό πραξικόπημα του 2013 κατά των Αδελφών Μουσουλμάνων, πρόκειται να δώσουν αργότερα κοινή συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο πρόεδροι, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, αντάλλαξαν χειραψία κατά την κάθοδο του τούρκου ηγέτη από το αεροπλάνο, σύμφωνα με εικόνες που αναμεταδόθηκαν απ' ευθείας από αιγυπτιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η επίσκεψη αποτελεί το επιστέγασμα των διπλωματικών προσπαθειών των τελευταίων ετών για το ξεπάγωμα των τουρκοαιγυπτιακών σχέσεων. Πέρυσι οι δύο χώρες προχώρησαν σε αμοιβαίο διορισμό πρεσβευτών και αυτό το μήνα η Τουρκία ανακοίνωσε πως θα προμηθεύσει στην Αίγυπτο οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο είχαν καταρρεύσει το 2013, αφού ο τότε υπουργός Άμυνας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Σίσι είχε ηγηθεί της ανατροπής του συμμάχου της Τουρκίας τότε προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι, ο οποίος ήταν μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

