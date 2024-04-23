DW: Γερμανική μυστική υπηρεσία - «Απειλές όπως στον Ψυχρό Πόλεμο»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η κατασκοπεία και η ασφάλεια κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου θέτουν υπό πίεση τις γερμανικές αρχές ασφαλείας. Σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση της DW ο Τόμας Χάλντενβανγκ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, της μυστικής υπηρεσίας εσωτερικού, αναφέρεται κατ' αρχήν στη χθεσινή σύλληψη τριών Γερμανών με την κατηγορία της στρατιωτικής κατασκοπείας υπέρ της Κίνας:

«Πρόκειται για σημαντική υπόθεση, διότι αφορά τη διάδοση τεχνογνωσίας οπλικών συστημάτων. Οι συλλήψεις δείχνουν ότι και η Κίνα δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Η υπηρεσία μας διεξήγαγε τις έρευνες, και όταν συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, παραδώσαμε την υπόθεση στην αστυνομία και την εισαγγελία».

«Το επίπεδο απειλής ενόψει Euro είναι εξαιρετικά υψηλό»

Μόλις λίγες ημέρες πριν, οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν δύο άτομα με την υποψία της κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας. Πόσο μεγάλη είναι η ρωσική απειλή για την εσωτερική ασφάλεια εδώ στη Γερμανία; Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος λέει:

«Γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι η Ρωσία πραγματοποιεί πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις στη Γερμανία. Ήδη πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μιλούσα για απειλές παρόμοιες με εκείνες του Ψυχρού Πολέμου. Η κατάσταση έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Μόσχα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην κατασκοπεία, την κυβερνοκατασκοπεία, την άσκηση επιρροής, την παραπληροφόρηση, ακόμα και -σε ακραίες περιπτώσεις- το σαμποτάζ».

O επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας εσωτερικού αναφέρθηκε μιλώντας στην DW και στις απειλές ενόψει του Euro 2024, το οποίο ξεκινά μέσα Ιουνίου στη Γερμανία:

«Η επιρροή από διάφορες παγκόσμιες κρίσεις είναι σημαντική στη χώρα μας. Είναι κατά κύριο λόγο ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όταν όμως μιλάμε για ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αργότερα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία, τότε φυσικά έχουμε και άλλους παίκτες στο στόχαστρο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ισλαμιστικές ομάδες και μεμονωμένους ισλαμιστές δράστες. Το επίπεδο απειλής σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ υψηλό. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε για συγκεκριμένα σχέδια επίθεσης, όμως το επίπεδο απειλής είναι εξαιρετικά υψηλό».

Πηγή: DW

