Ερυθρός Σταυρός: Η Ράφα δεν είναι δυνατόν να εκκενωθεί

Η εκκένωση της Ράφα, με την απομάκρυνση ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων, «δεν είναι εφικτή» υπό τις παρούσες συνθήκες, προειδοποίησε σήμερα ένα στέλεχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, την ώρα που το Ισραήλ απειλεί να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση σε αυτήν την πόλη, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Πολλές χώρες και ανθρωπιστικοί οργανισμοί ανησυχούν για τις εν εξελίξει προετοιμασίες για την επιχείρηση αυτή. Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Ράφα είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν βλέπουμε προς το παρόν κανένα σχέδιο εκκένωσης» της Ράφα, είπε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, ο διευθυντής της ΔΕΕΣ, στο περιθώριο μιας συνόδου στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ράφα φιλοξενεί 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, μόνιμους κατοίκους και εκτοπισμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια δραματική ανθρωπιστική κατάσταση. «Αν δούμε το επίπεδο της καταστροφής στον κεντρικό τομέα (της Γάζας) και στον βορρά, δεν καταλαβαίνουμε προς τα πού θα μπορούσαν να μετακινηθούν οι άνθρωποι και πού θα μπορούσαν να έχουν αξιοπρεπή καταλύματα και βασικές υπηρεσίες», πρόσθεσε. «Επομένως σήμερα, με τις πληροφορίες που διαθέτουμε (…) δεν θεωρούμε εφικτή μια μαζική εκκένωση», τόνισε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μπει ακόμη στη Ράφα, η οποία ωστόσο βομβαρδίζεται καθημερινά. Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal, ενόψει της επιχείρησής του το Ισραήλ ετοιμάζεται να μετακινήσει τους αμάχους από τη Ράφα προς το Χαν Γιούνις όπου θα φτιάξει καταλύματα και κέντρα διανομής τροφίμων. Η επιχείρηση εκκένωσης μπορεί να διαρκέσει δύο με τρεις εβδομάδες και θα γίνει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, όπως τα ΗΑΕ, ανέφεραν οι πηγές αυτές.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανέφερε ότι εξετάζει «μια σειρά μέτρων» ενόψει των επιχειρήσεων στη Ράφα, που αφορούν κυρίως την απομάκρυνση των αμάχων.

«Μια στρατιωτική επιχείρηση (στη Ράφα) δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να διεξαχθεί χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», είπε σήμερα ο Καρμπόνι στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο περιθώριο της Διεθνούς Συνόδου του Ντουμπάι για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (Dihad). «Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της καταστροφής, την κούραση των ανθρώπων, ότι ορισμένοι είναι τραυματίες ή άρρωστοι, καθώς και την περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και βασικές υπηρεσίες, θεωρώ (την εκκένωση) εξαιρετικά δύσκολη», πρόσθεσε.

Για τον Γιαν Έγκελαντ, τον γενικό γραμματέα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC), μια χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, «τον μεγαλύτερο καταυλισμό εκτοπισμένων στον πλανήτη», θα οδηγούσε σε μια «κατάσταση Αποκάλυψης». «Δεν υπάρχει καμία πληροφορία (για την εκκένωση), καμία διαβούλευση με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις», είπε. Αυτό που καταλαβαίνουν οι οργανώσεις είναι ότι «ο Νετανιάχου λέει ότι θα επιτεθεί αλλά δεν υπάρχει σχέδιο για το πού θα πάνε οι άμαχοι, πώς θα παρασχεθεί η βοήθεια και πώς θα διασφαλιστεί η διανομή της».

«Δεν υπάρχουν αποθέματα, δεν υπάρχουν καύσιμα και, κυρίως, δεν υπάρχει ρευστότητα. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους εργαζομένους μας», σχολίασε εξάλλου ο διευθυντής του NRC.

Οι Παλαιστίνοι που επέστρεψαν στον βορρά της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες, αντίκρισαν ερείπια. Αυτό που τους περίμενε ήταν «βόμβες που δεν έχουν εκραγεί και, σε πολλές περιπτώσεις, περισσότεροι βομβαρδισμοί», συνέχισε. «Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος στη Γάζα, αν οι άνθρωποι φύγουν από τη Ράφα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

