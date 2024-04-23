JFK: Αεροσκάφος της Swiss Air παρολίγο να συγκρουστεί με 4 άλλα αεροπλάνα

Ένα αεροσκάφος της Swiss Air παραλίγο να συγκρουστεί με τέσσερα άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο JFK καθώς σφάλμα στη συνεννόηση είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει τις διαδικασίες τροχοδρόμησης νωρίτερα από το προκαθορισμένο.

Η πτήση της Swiss Air με προορισμό τη Ζυρίχη έλαβε έγκριση για απογείωση και άρχισε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον διάδρομο με τον πιλότο να καταφέρνει ευτυχώς να πατήσει έγκαιρα τα φρένα αφού παρατήρησε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει έγκριση, κατά τον ίδιο χρόνο και για τέσσερα άλλα αεροπλάνα.

Η Swiss Air επαίνεσε τα γρήγορα αντανακλαστικά του προσωπικού κατόπιν της σωτήριας πρωτοβουλίας του πιλότου να διακόψει την πορεία του και να αποφύγει έτσι μια ενδεχόμενη τραγωδία στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

«Λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της γρήγορης αντίδρασης του πληρώματος μας, μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση αποκλιμακώθηκε γρήγορα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Swiss Air.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας διερευνά το περιστατικό.

Η παραλίγο σύγκρουση στο JFK έγινε μόλις μια μέρα αφότου δύο άλλα αεροσκάφη παραλίγο να συντριβούν στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, DC.

Όπως και στο περιστατικό της Νέας Υόρκης, δύο αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Βιρτζίνια είχαν λάβει έγκριση για απογείωση στον ίδιο διάδρομο την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την FAA.

Χρειάστηκαν περίπου 30 δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας το λάθος, καλώντας απεγνωσμένα τα αεροπλάνα JetBlue και Southwest Airlines να σταματήσουν την πορεία τους πριν συγκρουστούν.

