Η αστυνομία της Μολδαβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ από περίπου 150 υποστηρικτές της φιλορωσικής αντιπολίτευσης οι οποίοι επέστρεψαν από τη Μόσχα και θεωρούνται ύποπτοι για «συμμετοχή σε παράνομο δίκτυο χρηματοδότησης» ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Χρήματα «αγνώστου προελεύσεως» που προορίζονταν «για τα συμφέροντα εγκληματικής ομάδας» κατασχέθηκαν από μολδαβούς πολίτες στους οποίους έγινε έρευνα, κυρίως στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κισινάου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Προηγουμένως, οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση που διοργανώθηκε στη Ρωσία είχαν ανακοινώσει τη δημιουργία ενός συνασπισμού φιλορωσικών κομμάτων στη Μολδαβία ενόψει των προεδρικών εκλογών της 20ης Οκτωβρίου. Πρόκειται κυρίως για υποστηρικτές του φυγόδικου ολιγάρχη Ιλάν Σορ, ο οποίος καταδικάστηκε ερήμην για απάτη και θεωρείται ο ανεπίσημος ηγέτης της φιλορωσικής αντιπολίτευσης.

Η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο έρευνας σε βάρος τους για «εσχάτη προδοσία».

Με τη Μάγια Σάντου στην προεδρία, η Μολδαβία έχει κάνει στροφή προς τη Δύση ύστερα από χρόνια στη σφαίρα επιρροής του Κρεμλίνου. Η Σάντου κατηγορεί συχνά τον ρώσο ομόλογό της Βλαντίμιρ Πούτιν για «υβριδικό πόλεμο» σε βάρος της χώρας της, με στόχο να αποσταθεροποιήσει αυτήν την πρώην σοβιετική δημοκρατία που συνορεύει με την Ουκρανία.

Ταυτόχρονα με τις προεδρικές εκλογές στη Μολδαβία θα διοργανωθεί δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, καθώς οι «27» άναψαν το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.