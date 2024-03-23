DW: Αισιοδοξία στην Κύπρο για τη βιωσιμότητα της «Αμάλθειας»

Στην οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου «Αμάλθεια» στρέφει την προσοχή της η κυπριακή κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου των τεχνοκρατών από 36 χώρες, οι οποίοι βρέθηκαν την περασμένη Πέμπτη στην Λάρνακα για συντονισμό των δράσεων αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα.

Στην διάρκεια της συνόδου τεχνοκράτες εξέφρασαν το ενδιαφέρον των χωρών τους για οικονομική στήριξη του ανθρωπιστικού διαδρόμου προς την Γάζα, ενώ λίγες ώρες αργότερα αισιόδοξα μηνύματα έφτασαν και από τις Βρυξέλλες δια στόματος μάλιστα του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ξεκίνησε η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω Κύπρου στη Γάζα

Ο Κύπριος Πρόεδρος επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για την δημιουργία Ταμείου που θα στηρίξει το σχέδιο «Αμάλθεια», αναφέρθηκε σε ενημέρωση που είχε από τον Ολλανδό πρωθυπουργό για συνεισφορά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που η ΕΕ εμφανίζεται έτοιμη να συνεισφέρει ποσό ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Εξάλλου σε χθεσινή του συνέντευξη στο Euronews ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του σχεδίου «Αμάλθεια» προκειμένου να τονωθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματικότητα αλλά και ο όγκος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σημείωσε δε ότι ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς την Γάζα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και κατά την επόμενη μέρα του πολέμου για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Ανοικτά ζητήματα

Την ίδια ώρα πάντως και επί του εδάφους παραμένουν αρκετά ανοικτά ζητήματα για την ομαλή λειτουργία του ανθρωπιστικού διαδρόμου, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για περισσότερη υλικοτεχνική υποστήριξη στο Λιμάνι της Λάρνακας αλλά και για μεγαλύτερο συντονισμό για μεταφορά βοήθειας από τρίτες χώρες προς την Κύπρο.

Μέχρι σήμερα μόλις ένα πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια απέπλευσε από την Λάρνακα για την Γάζα, ενώ μια δεύτερη αποστολή η οποία ήταν έτοιμη να αποπλεύσει προς την Γάζα παραμένει στην Λάρνακα, με την καθυστέρηση να αποδίδεται σε μην ευνοϊκά καιρικά φαινόμενα.

Πάντως οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας αναμένεται να αυξηθούν μετά και το χθεσινό κάλεσμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν προς το Ισραήλ να μην εμποδίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα είτε μέσω ξηράς είτε μέσω θαλάσσης.

Πηγή: DW

