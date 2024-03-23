Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε το βόρειο τμήμα της Παπούας Νέας Γουινέας το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 06.22 τοπική ώρα της Κυριακής (22.22 ώρα Ελλάδας Σαββάτου) σε βάθος σχεδόν 35 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο "μεγάλος σεισμός" έπληξε περιοχή 88 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γουέγουακ, σύμφωνα με το USGS, πόλη 25.000 κατοίκων και πρωτεύουσα της επαρχίας Ανατολική Σέπικ στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Καμιά υλική ζημιά ή τραυματισμός δεν έχει αναφερθεί επί του παρόντος.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στην Παπούα Νέα Γουινέα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του σεισμικού "δακτυλίου της φωτιάς", ένα τόξο μεγάλης τεκτονικής δραστηριότητας που εκτείνεται σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία και στη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Παρότι σπανίως προκαλούν σημαντικές ζημιές στα αραιοκατοικημένα οροπέδια της ζούγκλας, οι σεισμοί μπορεί να προκαλέσουν καταστροφικές κατολισθήσεις.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Απρίλιο της περασμένης χρονιάς όταν σεισμός 7 βαθμών έπληξε περιοχή της ζούγκλας στο εσωτερικό της χώρας.

Η πλειονότητα των εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων στη νησιωτική χώρα ζει εκτός των μεγάλων πόλεων, όπου το δύσκολο έδαφος και η έλλειψη ασφαλτοστρωμένων δρόμων μπορεί να δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

