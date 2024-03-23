Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο νοσοκομείο αλ-Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις που διεξάγει από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο αλ-Σίφα της Γάζας μέχρι τη σύλληψη και "του τελευταίου τρομοκράτη".

"Θα τελειώσουμε αυτή την επιχείρηση μόνο όταν και ο τελευταίος τρομοκράτης θα είναι στα χέρια μας -- ζωντανός ή νεκρός", δήλωσε από το σημείο ο επικεφαλής διοικητής της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

"Η επιχείρηση εδώ στο αλ-Σίφα είναι σημαντική" και "περίπλοκη", σχολίασε, προσθέτοντας ότι (η επιχείρηση) επέτρεψε να "πληγούν εκατοντάδες τρομοκράτες" και να "συλληφθούν εκατοντάδες" άλλοι.

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατός είχε διευκρινίσει ότι έχει σκοτώσει συνολικά περισσότερους από 170 Παλαιστίνιους μαχητές και συλλάβει εκατοντάδες υπόπτους κατά τη διάρκεια αυτών των επιδρομών.

Από τη Δευτέρα, οι κάτοικοι της συνοικίας και το προσωπικό του νοσοκομειακού συγκροτήματος, του μεγαλύτερου στο παλαιστινιακό έδαφος, έκαναν λόγο για επιδρομές, συστηματικές έρευνες στα γύρω σπίτια, μεγάλες καταστροφές κτιρίων, κυρίως στο νοσοκομείο, και για άνδρες που συνελήφθησαν κατά εκατοντάδες.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και κλινών εκεί για τη θεραπεία των πιο βαριά ασθενών καθώς και την άφιξη φαρμάκων και δύο τόνων τροφίμων. Πρόσθεσε ότι μετέφερε τους ασθενείς και τους τραυματίες σε ένα "ειδικά διαμορφωμένο μέρος" μέσα στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.