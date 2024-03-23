Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση από ένοπλους άνδρες κοντά στη Μόσχα χθες, Παρασκευή, στην οποία τουλάχιστον 133 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλές δεκάδες τραυματίστηκαν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Άντονι Μπλίνκεν καταδίκασε την "ειδεχθή" πράξη και "την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της".

«Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους αυτών που σκοτώθηκαν και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον ρωσικό λαό που θρηνεί για τις ανθρώπινες απώλειες μετά το αποτρόπαιο αυτό γεγονός», δήλωσε ο Μπλίνκεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.