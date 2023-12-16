Δολοφονία κρατούμενου σε φυλακές στην Αλβανία: Το όπλο... έφτασε με drone

Σκηνές βγαλμένες από σενάρια κινηματογραφικής αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν τις φυλακές ύψιστης ασφαλείας στο Πεκίνι της κεντρικής Αλβανίας όταν 28χρονος ισοβίτης δολοφόνησε άλλον συγκρατούμενο του και τραυμάτισε έναν ακόμα με πιστόλι που πιστεύεται ότι έφτασε στα χέρια του “εξ ουρανού” με ντρόουν!

Το θύμα εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δολοφονία, πυρπόληση και εξαφάνιση του πτώματος μέλους οικογένειας με την οποία βρισκόταν σε βεντέτα από το 2012, αλλά και δυο Τσέχων τουριστών με κίνητρο την ληστεία.

Δεκατρία διοικητικά στελέχη των φυλακών στο Πεκίνι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές .

Στη χώρα έχει σημάνει συναγερμός καθώς κυκλοφόρησαν φήμες για ταραχές σε όλες τις φυλακές της χώρας όπου τελευταία κρατούνται πολλά από τα μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

