Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Δευτεροβάθμιο Κακουργιοδικείο στον 50χρονο κρεατέμπορα που σκότωσε και έθαψε τον 59χρονο κτηνοτρόφο Δημήτρη Γραικό, τον Νοέμβριο του 2016, στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης, με τη σορό του να εντοπίζεται δυόμισι χρόνια αργότερα.

Ύστερα από πολυήμερη αποδεικτική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε την πρωτόδικη ποινή, κρίνοντας νωρίτερα τον κατηγορούμενο ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο 50χρονος επέστρεψε στις φυλακές.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι με ένα χτύπημα μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος τόσο εύκολα» απολογήθηκε ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι τέλεσε την πράξη του εν βρασμώ ψυχικής ορμής, καθώς - όπως είπε - προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους εξαιτίας οικονομικού χρέους που είχε το θύμα προς τον ίδιο, έπειτα από επαγγελματική δοσοληψία. Ζήτησε δε, συγγνώμη από την οικογένεια του άτυχου κτηνοτρόφου επειδή απέκρυψε τον θάνατό του τόσον καιρό.

Την ενοχή του είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της Έδρας, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το έγκλημα παρέμενε «γρίφος» επί δυόμισι χρόνια για τις διωκτικές αρχές. Ο 59χρονος κτηνοτρόφος είχε εξαφανιστεί στις αρχές Νοεμβρίου του 2016, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στο σφαγείο της Χαλάστρας, απ' όπου φέρεται να αναχώρησε με το αγροτικό του αυτοκίνητο. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, ενώ ακολούθησαν πολύμηνες έρευνες που απέβησαν άκαρπες.

Η δικογραφία επρόκειτο να οδηγηθεί στο αρχείο με την ένδειξη «αγνώστων δραστών», αλλά ο εισαγγελέας Εφετών δεν ενέκρινε την αρχειοθέτηση, ζητώντας να διενεργηθεί νέα έρευνα. Το μυστήριο λύθηκε τελικά, όταν με τη συνδρομή επιστημόνων του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ που -κατόπιν υπόδειξης των αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης- «σάρωσαν» με ειδικά μηχανήματα την περιοχή γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα του κατηγορουμένου. Αρχικά εντοπίστηκε θαμμένο το αγροτικό αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια, σε άλλο σημείο, η σορός του, που έφερε κακώσεις από αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

