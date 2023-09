Αντίδραση Κιέβου για G20: «Η κοινή διακήρυξη δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανος»

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η κοινή διακήρυξη των χωρών μελών της G20, σε ό,τι αφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, "δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανος", επικρίνοντας το κείμενο της διακήρυξης που δεν αναφέρει τη Ρωσία.

«Είναι σαφές ότι η συμμετοχή της ουκρανικής πλευράς στη σύνοδο της G20 θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες να καταλάβουν καλύτερα την κατάσταση», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Όλεγκ Νικολένκο.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανος ΥΠΕΞ έγραψε ότι «η G20 ενέκρινε τελική δήλωση. Είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους που προσπάθησαν να συμπεριλάβουν μία πιο έντονη διατύπωση στο κείμενο. Ωστόσο, όσον αφορά την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η διακήρυξη δεν έχει τίποτα για το οποίο πρέπει κανείς να είναι περήφανος.

G20 adopted a final declaration. We are grateful to the partners who tried to include strong wording in the text. However, in terms of Russia's aggression against Ukraine, G20 has nothing to be proud of. This is how the main elements of the text could look to be closer to reality pic.twitter.com/qZqYluVKKS