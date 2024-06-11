Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, αναστέλλεται λόγω του επικείμενου καύσωνα, η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία εντός του Δήμου Πειραιά), καθώς και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άνοιξη, αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 μετά τις 13:15 (δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα τμήματα).

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, όλες οι παραπάνω σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν καθόλου, συμπεριλαμβανομένων και των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.