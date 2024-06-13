Παναθηναϊκός: Έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού και πάει να γράψει ιστορία

Ο Παναθηναϊκός έσπασε… την έδρα του Ολυμπιακού και ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας. Ο Κέντρικ Ναν έβαζε τα πάντα στην τέταρτη περίοδο ενώ ο Γκραντ ήταν κομβικός επίσης. Το Τριφύλλι βρήκε ακόμα μια φορά μια «εχθρική» διαιτησία ωστόσο οι «πράσινοι» κατάφεραν να φύγουν με το «break».

Στις 5/6/2002, η ΑΕΚ πέτυχε κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία της Basket League, καθώς νικώντας τον Ολυμπιακό στο Game 5 στο ΟΑΚΑ (79-70), κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-2 νίκες, έχοντας κάνει ολική ανατροπή από το 0-2. Ο Παναθηναϊκός καλείται να γράψει ιστορία και αυτός, κατακτώντας το πρωτάθλημα γυρίζοντας τη σειρά από 0-2 κόντρα σε ένα ολόκληρο σύστημα και να κατακτήσει το πιο “μαγκικό” πρωτάθλημα στην ιστορία του.

