Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπεί σήμερα τη νότια Λωρίδα της Γάζας, μετά την περιοδεία στη Μέση Ανατολή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, που τόνισε πως συνεχίζει τις προσπάθειες για να επιτευχθεί η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το πυροβολικό και ελικόπτερα εξαπέλυαν εντατικά πλήγματα στον τομέα της Ράφας, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Χθες η λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς, εξαπέλυσε βροχή ρουκετών εναντίον του βόρειου Ισραήλ και διεμήνυσε πως θα κλιμακώσει τις επιθέσεις για να εκδικηθεί τον θάνατο στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα μια ημέρα νωρίτερα, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο.

Νωρίς σήμερα ήχησαν οι σειρήνες που προειδοποιούν για επίθεση με ρουκέτες για ακόμη μια φορά στο βόρειο Ισραήλ, γνωστοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις. Ενώ στην Υεμένη, οι αντάρτες Χούθι, επίσης σύμμαχοι της Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση που προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, υποστηρίζοντας πως «συνδεόταν» με το Ισραήλ.

Ολοκληρώνοντας στη Ντόχα την τετραήμερη περιοδεία του στην περιοχή, που συμπεριέλαβε σταθμό στο Ισραήλ, ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του, μαζί με τους άλλους μεσολαβητές (το Κατάρ και την Αίγυπτο) συνεχίζει να εργάζεται για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Όσο περισσότερο διαρκεί αυτό (σ.σ. ο πόλεμος), τόσο περισσότερος κόσμος θα υποφέρει (...) είναι καιρός να τελειώνουμε με τα παζάρια», δήλωσε.

Προχθές Τρίτη, η Χαμάς ανακοίνωσε πως επέδωσε στο Κατάρ και την Αίγυπτο την απάντησή της στην πρόταση που παρουσιάστηκε την 31η Μαΐου από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Το σχέδιο προβλέπει, στην πρώτη του φάση, «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας και απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Δεν το βλέπει η Χαμάς πως είμαστε εξαντλημένοι; Σκοτωθήκαμε, καταστραφήκαμε (...) Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει με κάθε τίμημα. Δεν μπορούμε άλλο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Σακίρ, κάτοικος της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα υπό πολιορκία του ισραηλινού στρατού. «Αρκετά! Είμαστε εξαντλημένοι! Κάθε μέρα αναγκαζόμαστε να εκτοπιστούμε, δεν έχουμε ούτε τροφή ούτε νερό για τα παιδιά μας», φώναζε ο Εζεντίν αλ Μπελπίσι στον καταυλισμό Μπουρέιτζ (κεντρικά).

«Πίεση» στο Ισραήλ;

Το περιεχόμενο της απάντησης της Χαμάς δεν έχει αποκαλυφθεί. Ο κ. Μπλίνκεν είπε πάντως στη Ντόχα πως «κάποιες αλλαγές» που ζητεί το κίνημα είναι «πραγματοποιήσιμες», άλλες «όχι». «Νομίζω πως τα χάσματα μπορούν να γεφυρωθούν», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπλίνκεν είπε ακόμη πως οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν «τις προσεχείς εβδομάδες στοιχεία κλειδιά» για την επαύριον του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων «στέρεων ιδεών» για «τη διακυβέρνηση», για «την ασφάλεια» και την «ανοικοδόμηση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν παρουσίασε το σχέδιο, ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν το παρουσίασε ως ισραηλινή πρόταση. Όμως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει πάψει να δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο ωσότου ηττηθεί η Χαμάς.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν «συνεχίζει να μιλάει περί συμφωνίας του Ισραήλ στην τελευταία πρόταση (για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός), αλλά δεν έχουμε ακούσει κανέναν ισραηλινό αξιωματούχο να εκφράζεται για το θέμα αυτό», σχολίασε τις πρώτες πρωινές ώρες η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

«Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τον κ. Μπλίνκεν και την κυβέρνηση Μπάιντεν να ασκήσει πίεση απευθείας» στο Ισραήλ, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη γι’ αυτήν, στην απάντησή της η Χαμάς πρότεινε «τροποποιήσεις» στην πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Μπάιντεν, ιδίως «χρονοδιάγραμμα για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας».

Το Φόρουμ των Οικογενειών, συλλογικότητα των συγγενών των ομήρων, κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία το ταχύτερο καθώς «οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο» τη ζωή τους.

«Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες ως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.202 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει το κίνημα, που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στη Γενεύη, επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ εκτίμησε χθες ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ιδίως το έγκλημα της «εξόντωσης», στον παλαιστινιακό θύλακο. Κατηγόρησε επίσης επτά ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, πως έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ισραήλ στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη αντέδρασε κατηγορώντας την επιτροπή για «συστηματικές διακρίσεις» σε βάρος του Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ δεν παύει να εκφράζει ανησυχία πως θα ξεσπάσει λιμός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 1,7 εκατ. από τα 2,4. εκατ. του πληθυσμού έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας του πολέμου που διανύει τη 251η ημέρα του.

Πάνω από 8.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών στη Λωρίδα της Γάζας διαγνώστηκε πως πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και τους προσφέρθηκαν φροντίδες, ανάμεσά τους «1.600 παιδιά με ακραίο οξύ υποσιτισμό», ενώ 28 παιδιά κάτω των 5 ετών —και συνολικά 32 άνθρωποι— πέθαναν από πείνα, αποκάλυψε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

