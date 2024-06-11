Θα προβώ σε διορθωτικές κινήσεις, δεν πατάμε φρένο, πατάμε γκάζι, δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Alpha στον απόηχο των ευρωεκλογών και της μείωσης της εκλογικής απήχησης της ΝΔ. Ο πήχης των προσδοκιών αυτής της κυβέρνησης δεν πρόκειται να κατέβει διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης.

Έχουμε υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή, θα γίνει με τη σημερινή σύνθεση, παρατήρησε, αναφερόμενος στα σενάρια για ανασχηματισμό, ενώ έκανε λόγο και για καλύτερο συντονισμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Ήταν μια δύσκολη, κουραστική προεκλογική περίοδος. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Πιστεύω πάντα στη σοφία του ελληνικού λαού. Αν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, καλά έκανε και το έστειλε τώρα. Χρέος μου είναι να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα. Χρέος μου να προβώ σε όλες τις ρυθμιστές κινήσεις. Δεν πήγαν αλλού αυτοί που μας ψήφισαν, μας λένε «σας εμπιστευόμαστε, αλλά… πρέπει να γίνεται καλύτεροι»... έλαβα το μήνυμα.



Έβλεπα τα προβλήματα και πριν από την κάλπη, αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι πολίτες μέσα από την ψήφο τους ή και την αποχή τους γιατί ήθελαν να μας στείλουν αυτό το μήνυμα. Ξεράθηκαν τα λεφτόδεντρα… Δεν προσφέρεται το έδαφος της πατρίδας μας για τέτοια φυτά δήλωσε δηκτικά για τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης.



Οι πολίτες ζητούν περισσότερα, και γρηγορότερα, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Η ακρίβεια «πόνεσε» και την κυβέρνηση. Αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση τιμών στο σούπερ μάρκετ. Οι πολίτες μας είπαν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα. Μας είπαν “πρέπει να κάνετε περισσότερα”, αλλά λέμε περισσότερα, στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα ξεκαθάρισε.

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και την τεκμαρτή φορολόγηση παρατήρησε ότι καταλαβαίνει την αντίδραση και το αίσθημα της αδικίας αλλά το τεκμήριο είναι «μαχητό». Θα γίνουν επιμέρους διορθώσεις στο φορολογικό, αλλά δεν αλλάζει η πολιτική.

Αναγνώρισε ότι η ΝΔ υπέστη ζημιά από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Συζητούσαμε ένα μήνα για ένα θέμα που στην πραγματικότητα αφορούσε πολύ λίγους... Δεν συζητάμε να πάρουμε πίσω τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα τεκνοθεσίας διευκρίνισε.

Είναι σταγόνα στον ωκεανό οι διαρροές προς τα δεξιά μας σημείωσε, προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν έχουν ιδεολογική ταμπέλα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε σημαντική πτώση, ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ξεκάθαρο στόχο για δεύτερη θέση και απέτυχε, και τα άλλα κόμματα πρέπει να προβληματιστούν για τα αποτελέσματα των εκλογών.



Το 41% είναι 158 έδρες δεν υπάρχει πια σήμερα, κι αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό... Μπορεί να είναι και λυτρωτικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν κάποιοι έβλεπαν τον κόσμο από πολύ ψηλά από το 41% είναι καιρός να τον δουν και από πιο χαμηλά, δεν είναι κακό αυτό. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει πως αξιολογώ τις συμπεριφορές...

Για την αποχή σημείωσε ότι κουράστηκε ο κόσμος με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, τις έβδομες από το 2019, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη διαμαρτυρόμενος.

Δεν τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών, η κυβέρνηση έχει σαφή εντολή 4ετιας, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 υπογράμμισε.

Για τη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα δει σύντομα έργα.

«Όλα τα στελέχη έτρεξαν, εγώ ίδρωσα τη φανέλα. Δεν έχω μάθει να αντιμετωπίζω τις προεκλογικές περιόδους διαφορετικά. Δεν ανοίξαμε εμείς συζήτηση για το πόθεν έσχες. Εμείς προεκλογικά μιλήσαμε για την Ευρώπη και τι γίνεται πραγματικά εκεί».

«Πετύχαμε συντονισμό της λειτουργίας του κυβερνητικού έργου, νομίζω αυτό είναι μια κατάκτηση που θα μείνει παρακαταθήκη όταν εγώ δεν θα είμαι εδώ».

Οι όποιες φιλοδοξίες κάποιων για πιο ξεκούραστο καλοκαίρι θα διαψευστούν, δήλωσε.

Το θέμα της στέγης, είναι προσωπικό στοίχημα, ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου, θα βρούμε χρήματα, και θα εξετάσουμε αν κάνουμε παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ΑΣΕΠ δεν λειτουργεί, οι ρυθμοί του είναι απογοητευτικοί, είναι πρώτη προτεραιότητα για εμένα. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα της υγείας, στην ασφάλεια, στην καθημερινότητα.

Εξήγγειλε αλλαγές στην επιδοματική πολιτική. Δεν θέλουμε τους ανθρώπους να είναι εθισμένοι στα επιδόματα, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Το ευρωπαϊκό κέντρο άντεξε σχολίασε ο πρωθυπουργός… Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι, εμείς πρέπει θα πάρουμε τις σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη. Η ακροδεξιά δεν είναι απαραίτητη.

