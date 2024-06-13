Τη σύνοδο των G7 φιλοξενεί από σήμερα η Απουλία, στον ιταλικό νότο.

Οι ηγέτες των επτά πιο ισχυρών χωρών θα φιλοξενηθούν στο πολυτελές παλάτσο Borgo Egnazia, με φόντο τις ανθισμένες βουκαμβίλιες και τις δροσερές πισίνες. Εκεί έκαναν διακοπές η Μαντόνα και οι Μπέκαμ ενώ ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ παντρεύτηκε την Τζέσικα Μπίελ.

Από την άλλη, σε ένα τεράστιο πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών του Μπρίντιζι, το οποίο παρουσιάζει διαρροή νερού και έχει σπασμένες μονάδες κλιματισμού που εκτοξεύουν χώμα στα σεντόνια, θα φιλοξενηθούν οι 2.600 αστυνομικοί που επιστρατευτήκαν για την ασφάλεια του Τζο Μπάιντεν, του Εμανουέλ Μακρόν, του Ρίσι Σουνάκ και του Τζάστιν Τριντό.

Το συνδικάτο των αστυνομικών κατήγγειλε τις «απάνθρωπες» συνθήκες, που μοιάζουν με εκείνες που βίωναν οι σκλάβοι.

Η Ιταλία παρουσιάζει τα δύο πρόσωπά της, σχολιάζει το BBC, αυτό του μεγαλείου και αυτό της προχειρότητας.

Η Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να κλέψει την παράσταση

Αναφορικά με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, είναι το λαμπερό πρωταγωνιστικό πρόσωπο που θα κλέψει την παράσταση αυτή την εβδομάδα, καθώς φιλοξενεί παγκόσμιους ηγέτες, απολαμβάνοντας όχι μόνο τον ένδοξο ιταλικό ήλιο αλλά και τη νίκη της στις ευρωπαϊκές εκλογές το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το κόμμα της - τα ακροδεξιά Αδέλφια της Ιταλίας, που σε κάποιο βαθμό μαλάκωσε υπό την ηγεσία της - πέτυχε μια πειστική νίκη, καθιστώντας την τη μοναδική ηγέτη της Δυτικής Ευρώπης που ενισχύθηκε από την ψηφοφορία.

Μεταξύ των άλλων προσκεκλημένων, ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ηττήθηκε ηχηρά από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, ωθώντας τον να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, ενώ ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, έδωσε στους Σοσιαλδημοκράτες το χειρότερο αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

Όσο για τους άλλους ηγέτες της G7: ο Ρίσι Σούνακ μαραζώνει στις κάλπες πριν από τις επερχόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και ο Τζάστιν Τριντό ενόψει του εκλογικού του αγώνα στον Καναδά το επόμενο έτος, ενώ ακόμη και ο Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να εκδιωχθεί από τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι περίεργο που η Μελόνι καυχιόταν ότι η Ιταλία πήγαινε σε αυτήν τη Σύνοδο Κορυφής με «την ισχυρότερη κυβέρνηση από όλες».

Ποιος θα φανταζόταν ότι η χώρα της οποίας η περιβόητη πολιτική αστάθεια οδήγησε σε σχεδόν 70 κυβερνήσεις από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, θα θεωρούνταν τώρα ως η σταθερή καθώς οι άλλες χάνουν τον βηματισμό τους;

Ουκρανία, κλιματική κρίση, Μεσανατολικό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της Συνόδου

Ως προς τους στόχους της Συνόδου; Το πιο πιθανό να υλοποιηθεί ένα σχέδιο δανεισμού στην Ουκρανία 50 δισ. $ (46 δισ. ευρώ, 39 δισ. £) από τους τόκους σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στη Δύση.

Ορισμένα μέρη, όπως οι ΗΠΑ, είχαν συζητήσει να δεσμεύσουν συνολικά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θεωρούνταν αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά σε αυτό αντιτάχθηκε έντονα η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και ενδεχομένως να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η νέα πρόταση, με τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για ένα δάνειο, φαίνεται πιθανό να υποστηριχθεί, δίνοντας στην Ουκρανία μια άλλη ζωτική σανίδα σωτηρίας.

Ανεξάρτητα από αυτά τα σχέδια, ο Σούνακ πρόκειται να ανακοινώσει έως και 242 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη των ενεργειακών και ανθρωπιστικών αναγκών της Ουκρανίας.

Θα υπάρξουν επίσης συζητήσεις για την κλιματική κρίση, με τους συμμετέχοντες να πιέζονται να προχωρήσουν ταχύτερα στη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική, καθώς η Ιταλία πρωτοστατεί σε επενδυτικά σχέδια εκεί, καθώς και για τη Μέση Ανατολή, αφού τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, και για την τεχνητή νοημοσύνη, με την οποία δεν θα ασχοληθεί κανείς άλλος από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο 87χρονος ποντίφικας ζήτησε παγκόσμια ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο για την ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι η πρώτη φορά που ένας Πάπας θα παρευρεθεί σε μια G7 – άλλο ένα όφελος για την Τζόρτζια Μελόνι.

Άλλωστε, προκειμένου να καταπολεμηθεί η κριτική ότι τα μόνιμα μέλη της G7 είναι «κλειστή λέσχη», έχουν προσκληθεί μια σειρά από άλλους παγκόσμιους ηγέτες, από τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, με στόχο τη διεύρυνση της παγκόσμιας συναίνεσης.

Κάπως έτσι οι Ιταλοί θα έχουν τα βλέμματά τους στην πανέμορφη παράκτια περιοχή της Απουλίας, όπου ελικόπτερα πετούν και στρατιώτες τριγυρίζουν στους δρόμους.

Κάποιοι, μάλιστα, όπως ο δημιουργός παγωτών Βιντσένζο Γιανακόνε, είναι περήφανοι για τη δημοσιότητα που παίρνει η περιοχή και παρουσιάζει 7 νέες γεύσεις, μία για κάθε μέλος της G7.

Φέρουν πολύχρωμα ονόματα περιφερειακών πόλεων, από το Almond of Toritto έως το Cookie of Messapica, προκαλώντας ενθουσιώδεις συζητήσεις για τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των πελατών του, όπως λέει.

«Θα ήθελα πολύ να έρθουν οι αντιπροσωπείες και να τις δοκιμάσουν». Και θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα προστεθούν στο μενού στο Borgo Egnazia, το θέρετρο των ηγετών;

«Αυτό θα ήταν το αποκορύφωμα της ζωής μου», λέει, «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί – αλλά ποτέ μη λες ποτέ».

Πηγή: skai.gr

