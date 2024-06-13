Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 13 Ιουνίου 1968 - Θεμελιώνεται ο Πύργος των Αθηνών - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Πρόκειται για το το υψηλότερο κτήριο της Ελλάδας

Πύργος των Αθηνών

  • 1821 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΑΛΑ

Σαν σήμερα

Οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη Μάχη του Λάλα.

  • 1863 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σαν σήμερα

Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη, με την οποία ο δανός πρίγκηπας Χριστιανός αναγορεύεται Βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα, εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή.

  • 1968 Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Σαν σήμερα

Θεμελιώνεται ο Πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark