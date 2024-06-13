-
1821 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΑΛΑ
Οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη Μάχη του Λάλα.
1863 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη, με την οποία ο δανός πρίγκηπας Χριστιανός αναγορεύεται Βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα, εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή.
1968 Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Θεμελιώνεται ο Πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων.
