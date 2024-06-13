Μεγάλη μάχη δόθηκε και στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Το διακύβευμα για τους Κόκκινους ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή: Να μην είναι και οι 3 υποψήφιοι, και να βάλουν κάποιον Μπλε στην εξίσωση. Κύρια ενδιαφερόμενη για τη διαδικασία ήταν η Κατερίνα Δαλάκα, καθώς θα ήταν αυτόματα υποψήφια σε περίπτωση ήττας. Το γεγονός αυτό την έκανε να παρακάμψει τον όποιο πόνο αντιμετώπιζε και να φέρει σημαντικές νίκες.

Ο αγώνας πήγαινε πολύ καλά για τους Κόκκινους που προηγήθηκαν και με 4 πόντους. Λίγο πριν το τέλος ωστόσο ο αγώνας έγινε ντέρμπι, αλλά και πάλι η ομάδα φάνηκε ανώτερη.

Τον τελευταίο πόντο έφερε ο Χριστόφορος απέναντι στον Φάνη. Ο παίκτης κλείδωσε τη νίκη, και τη θέση της Δαλάκα στην πεντάδα.

Η ήττα αυτή στέρησε από τους Μπλε την ευκαιρία να κάνουν το απόλυτο, και τους έστειλε στο συμβούλιο με την υποχρέωση να ψηφίσουν τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Η παίκτρια που ψηφίστηκε ήταν η Δώρα, η οποία παρότι αναγνώρισε την ψήφο ως αγωνιστική, ανέφερε πως και σε διαφορετικό σενάριο, Φάνης και Ντάνιελ και πάλι θα προστάτευαν ο ένας τον άλλο. Η φράση αυτή ενόχλησε τους συμπαίκτες της.

