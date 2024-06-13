Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: «Ξέφυγε» από τη μονομαχία η Δαλάκα - Η τρίτη υποψηφιότητα

Μεγάλη μάχη δόθηκε και στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας

Survivor

Μεγάλη μάχη δόθηκε και στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Το διακύβευμα για τους Κόκκινους ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή: Να μην είναι και οι 3 υποψήφιοι, και να βάλουν κάποιον Μπλε στην εξίσωση. Κύρια ενδιαφερόμενη για τη διαδικασία ήταν η Κατερίνα Δαλάκα, καθώς θα ήταν αυτόματα υποψήφια σε περίπτωση ήττας. Το γεγονός αυτό την έκανε να παρακάμψει τον όποιο πόνο αντιμετώπιζε και να φέρει σημαντικές νίκες. 

Ο αγώνας πήγαινε πολύ καλά για τους Κόκκινους που προηγήθηκαν και με 4 πόντους. Λίγο πριν το τέλος ωστόσο ο αγώνας έγινε ντέρμπι, αλλά και πάλι η ομάδα φάνηκε ανώτερη. 

Τον τελευταίο πόντο έφερε ο Χριστόφορος απέναντι στον Φάνη. Ο παίκτης κλείδωσε τη νίκη, και τη θέση της Δαλάκα στην πεντάδα. 

Η ήττα αυτή στέρησε από τους Μπλε την ευκαιρία να κάνουν το απόλυτο, και τους έστειλε στο συμβούλιο με την υποχρέωση να ψηφίσουν τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Η παίκτρια που ψηφίστηκε ήταν η Δώρα, η οποία παρότι αναγνώρισε την ψήφο ως αγωνιστική, ανέφερε πως και σε διαφορετικό σενάριο, Φάνης και Ντάνιελ και πάλι θα προστάτευαν ο ένας τον άλλο. Η φράση αυτή ενόχλησε τους συμπαίκτες της. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark