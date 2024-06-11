Σε κινητοποίηση έχει τεθεί μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης, για να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε ανατολικά της κυπριακής Κοινότητας Γιόλου της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Πυρσός ενώ στο σημείο βρίσκεται ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης βρίσκεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ενημερώνεται για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα, χαμηλή άγρια βλάστηση και δέντρα.

Από την πυρκαγιά έχουν καεί κατοικίες, ενώ κινδυνεύουν διάσπαρτες μεμονωμένες εξοχικές κατοικίες.

Εκκενώθηκε προληπτικά οι κοινότητες Ψάθι, Χούλου, Λεμόνας και Κούρδακας.

Στις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά συμμετέχει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, τα δυο Ιορδανικά ελικόπτερα, ελικόπτερο της αστυνομίας και ελικόπτερο του τμήματος δασών.

"Ανεξέλεγκτη η φωτιά"

Σε δηλώσεις προέβη ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής ο οποίος ανέφερε ότι η πυρκαγιά συνεχίζει να είναι σχετικά ανεξέλεγκτη και πως υπάρχουν ακόμα σοβαρά ενεργά μέτωπα»

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σταμάτησαν οι άνεμοι και πως οι επίγειες δυνάμεις θα εργάζονται καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια, είπε ότι υπάρχουν πληροφορίες που θα αξιολογηθούν όταν θα σβήσει η φωτιά.

"Είμαστε στο έλεος του Θεού"

Αγανακτισμένοι κάτοικοι της περιοχής μίλησαν στην κρατική τηλεόραση καταγγέλλοντας το κράτος για ανεπάρκεια.

«Δυστυχώς είμαστε μπροστά στην ανεπάρκεια του κράτους για ακόμη μια φορά» είπε ο Πάτροκλος Ευαγγέλου, κάτοικος του χωριού.

«Βλέπουμε απέναντι ότι υπάρχουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία φρόντισαν να τα προστατεύσουν και άφησαν τη φωτιά να μπει στα σπίτια του κόσμου. Σπίτι που το έκτισε ο αδερφός μου με τα δύο του τα χέρια με χίλιους κόπους, και το άφησαν στο έλεος του Θεού. Είδα πυροσβέστες ήρωες να μάχονται με τα χέρια τους, να τους λήφκει το νερό και να περιμένουμε μισή ώρα να έρθει το επόμενο. Δεν ξέρω που είναι το κράτος πραγματικά, ζούμε στο 2024. Από 4 χιλιόμετρα η φωτιά να έρχεται και να καίει ένα χωριό και να μην έχει κάτι να το σταματήσει».

"Με δύο Canadair συνδράμουμε την Κύπρο για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάφο"

Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415, αποστέλλει η χώρα μας στην Κύπρο, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα των κυπριακών αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Πάφου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «από την πρώτη στιγμή της ενεργοποίησης του αιτήματος, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού τα δύο αεροσκάφη».

Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλλονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επαρχία Πάφου. Η Αστυνομία προχώρησε σε ανάκληση προσωπικού. pic.twitter.com/iSWqbL8v70 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) 11 Ιουνίου 2024

