Σε ελεγχόμενη έκρηξη στην παραλία του Καβουριού προχώρησαν νωρίς το πρωί πυροτεχνουργοί για την εξουδετέρωση νάρκης που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, στο Καβούρι.

Τη νάρκη, που χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εντόπισε λουόμενος.

Η επιχείρηση για την εξουδετέρωση έγινε με απόλυτη επιτυχία, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του Σκάι Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.