Στη 14η θέση η Εθνική ποδοσφαίρου ατόμων με ακρωτηριασμό στο Euro 2024

Τα προβλήματα στην προετοιμασία στάθηκαν ανασταλτικός παράγοντας, ώστε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ατόμων με ακρωτηριασμό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Euro 2024 που φιλοξενήθηκε στο Εβιάν.

Euro 2024
Έστω και με τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ατόμων με ακρωτηριασμό κατάφερε να πετύχει δύο νίκες σε έξι αγώνες και να καταλάβει την 14η θέση της τελικής κατάταξης του Euro 2024 του Εβιάν, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 16 ομάδες.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισσότερες νίκες εάν είχε την τύχη με το μέρος της στις αναμετρήσεις με Αζερμπαϊτζάν (ήττα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης) και Ισραήλ (ήττα με δύο πέναλτι).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με ανατροπή ξεπέρασε το εμπόδιο της Σκωτίας (2-1), ενώ επικράτησε και 3-0 της Γερμανίας, σε μια αποστολή εκ των προτέρων δύσκολη που ωστόσο μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, δεδομένων των όσων προβλημάτων παρουσιάστηκαν πριν την έναρξη της διοργάνωσης.
Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη σερί συμμετοχή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε EURO.
ΕΛΛΑΔΑ: Αλέξανδρος Υδραίος (Τερμ.), Αλέξανδρος Καπίτσας (Τερμ.), Βασίλης Πανίδης, Λάζαρος Μαρίγκος, Μαδεμλής Νικόλαος, Γιώργος Λαζαρίδης, Πέτρος Τσίκουρας, Δημήτρης Αγριανίτης, Βασίλης Μπακογιάννης, Τσίγκας Αναστάσιος, Σκόρδας Δημήτρης, Αποστόλης Μπαλτούμας, (Προπονητής), Κωστόπουλος Σταύρος (Φροντιστής), Κατσακιώρης Ευάγγελος (Φυσιοθεραπευτής), Κουμπής Γιώργος (Βοηθός Φροντιστή)

Την αποστολή στη Γαλλία συνόδευσε ο πρόεδρος της ΕΟΠ ΑμεΑ, Παναγιώτης Καδδάς.

