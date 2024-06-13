Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ! Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο κλειστό λίγο μετά τη 1 το ξημέρωμα, με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να γνωρίζουν τρομερή αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του «τριφυλλιού», που τους περίμεναν εκεί, έπειτα από τη νίκη στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού και το 2-2 στους τελικούς!

Την τιμητική τους είχαν ο Τούρκος κόουτς των «πράσινων», αλλά και ο Κώστας Σλούκας, που άκουσε πολλές φορές το όνομά του να γίνεται σύνθημα στα χείλη των τρελαμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ζητούσαν, φυσικά, τη νίκη και την Παρασκευή (14/06, 21:15), στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεράστια ανατροπή και να πανηγυρίσει το «τριφύλλι» το 40ό πρωτάθλημα στην ιστορία του και πρώτο μετά από τρία χρόνια!

Και όλα αυτά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν στηθεί στην ουρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το Game 5!

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι κατά μήκος του δρόμου σε λεωφόρο Συγγρού και Κηφισίας, είχαν μαζευτεί και εκεί φίλοι των πρωταθλητών Ευρώπης, περιμένοντας να περάσει το πούλμαν, που μεταφέρει την αποστολή! Όταν πια το πούλμαν έφτασε στο ΟΑΚΑ, ακολούθησε πανζουρλισμός και ντελίριο πανηγυρισμών!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.