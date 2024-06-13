Λογαριασμός
«Πράσινη» παράνοια στο ΟΑΚΑ: Αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού στους θριαμβευτές του ΣΕΦ

Απίστευτες εικόνες στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού να υποδέχονται τον Αταμάν και τους παίκτες του

Παναθηναϊκός

Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ! Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο κλειστό λίγο μετά τη 1 το ξημέρωμα, με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να γνωρίζουν τρομερή αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του «τριφυλλιού», που τους περίμεναν εκεί, έπειτα από τη νίκη στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού και το 2-2 στους τελικούς!

Την τιμητική τους είχαν ο Τούρκος κόουτς των «πράσινων», αλλά και ο Κώστας Σλούκας, που άκουσε πολλές φορές το όνομά του να γίνεται σύνθημα στα χείλη των τρελαμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ζητούσαν, φυσικά, τη νίκη και την Παρασκευή (14/06, 21:15), στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεράστια ανατροπή και να πανηγυρίσει το «τριφύλλι» το 40ό πρωτάθλημα στην ιστορία του και πρώτο μετά από τρία χρόνια!

Και όλα αυτά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν στηθεί στην ουρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το Game 5!

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι κατά μήκος του δρόμου σε λεωφόρο Συγγρού και Κηφισίας, είχαν μαζευτεί και εκεί φίλοι των πρωταθλητών Ευρώπης, περιμένοντας να περάσει το πούλμαν, που μεταφέρει την αποστολή! Όταν πια το πούλμαν έφτασε στο ΟΑΚΑ, ακολούθησε πανζουρλισμός και ντελίριο πανηγυρισμών!

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
