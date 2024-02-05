Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν 5 πυραύλους των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως χθες Κυριακή κατέστρεψαν πέντε πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων 4 κατά πλοίων επιφανείας που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευθούν» προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

Χθες «περί τις 05:30 ώρα Σανάα (σ.σ. 04:30 ώρα Ελλάδας)» ο στρατός των ΗΠΑ διεξήγαγε «πλήγμα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πυραύλου κρουζ επιφανείας-επιφανείας», και «από τις 10:30 (09:30) έπληξαν τέσσερις πυραύλους κρουζ κατά πλοίων επιφανείας, που ήταν όλοι έτοιμοι να εκτοξευθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Τα πλήγματα έγιναν λίγες ώρες μετά τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν από κοινού ΗΠΑ οι και η Βρετανία εναντίον δεκάδων «στόχων», θέσεων και εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

Οι Χούθι, που πολεμούν εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από το 2014, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου. Από τα μέσα Νοεμβρίου, έχουν εξαπολύσει πάνω από τριάντα επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ενώ έχουν εκτοξεύσει επανειλημμένα πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, που αναχαιτίστηκαν.

Λένε πως διεξάγουν τις επιθέσεις αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

