Εντείνονται οι φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά και τις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας σε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη.

ΗΠΑ και Βρετανία βομβάρδισαν χθες 36 «στόχους» σε δεκατρείς τοποθεσίες στην Υεμένης ανάμεσα τους και η Σαναά.

Η πρωτεύουσα της Υεμένης, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου στόχος μιας σειράς αεροπορικών πληγμάτων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών αυτών κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασιράχ, "αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στοχοθέτησαν περιοχές του νότου της πρωτεύουσας". Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Σαναά και πυκνές υπερπτήσεις πάνω από το έδαφός της.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ λέει πως έπληξε «χιλιάδες» στόχους, θέσεις και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, τόσο στον Λίβανο, όσο και στη Συρία

«Επιτεθήκαμε σε υποδομές της Χεζμπολά στη Συρία» μετά την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί. Επλήγησαν με χερσαία και αεροπορικά μέσα «πάνω από 50 στόχοι», δήλωσε, μολονότι το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις που διεξάγει στη συριακή επικράτεια.

Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγματα εναντίον «3.400 και πλέον στόχων», εγκαταστάσεων και θέσεων της Χεζμπολάχ, «σε όλο τον νότιο Λίβανο», διαβεβαιώνοντας πως 200 και πλέον «τρομοκράτες και διοικητές τους» σκοτώθηκαν την περίοδο αυτή.

Από την πλευρά της , η Χεζμπολά λέει συχνά πως βάζει στο στόχαστρο θέσεις του ισραηλινού στρατού σε τομείς της μεθορίου, σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.