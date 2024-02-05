Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια μίας 68χρονης γυναίκας στη Βρετανία να σταματήσει τον καυγά δύο κουταβιών XL Bully με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση από τους γονείς τους και να την κατασπαράξουν μπροστά στα μάτια του 11χρονου εγγονού της.

Σύμφωνα με τη DailyMail, η Έσθερ Μάρτιν είχε επισκεφτεί τον 11χρονο εγγονό της όταν δέχτηκε επίθεση χθες από τα τεράστια ζώα, ο ιδιοκτήτης των οποίων έχει συλληφθεί.

Μάλιστα, η γυναίκα είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη τους, 39 ετών, τραγουδιστή της ραπ για τα σκυλιά, αλλά εκείνος είχε απαντήσει «δεν θα μου πει κανένας τι να κάνω με τα σκυλιά μου».

Το περιστατικό συνέβη όταν η γυναίκα πήγε να χωρίσει τα δύο κουτάβια που μάλωναν με μία σκούπα και εν συνεχεία δέχτηκε επίθεση από τους γονείς τους.

Η κόρη της Έστερ, Σόνια Μάρτιν, 47 ετών, είπε ότι η μητέρα της είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη των σκύλων ότι ήταν επικίνδυνα.

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν οκτώ σκυλιά, έξι κουτάβια και δύο ενήλικες και όλα ήταν XL Bullies.

Έξι αστυνομικοί του Έσεξ έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» και πυροβόλησαν και σκότωσαν και τα δύο σκυλιά μέσα στο σπίτι χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σώσουν τη γυναίκα, ο θάνατος της οποίας διαπιστώθηκε στο σημείο.





Πηγή: skai.gr

