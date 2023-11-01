Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Προσφυγή στο ΔΠΔ για «εγκλήματα πολέμου» κατά δημοσιογράφων στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά δημοσιογράφων στα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Ισραήλ.

"Οι RSF κατέθεσαν μήνυση για εγκλήματα πολέμου στο γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ στις 31 Οκτωβρίου 2023 στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις 9 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου και 2 που τραυματίστηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους", αναφέρουν οι RSF σε ανακοίνωσή τους.

Το ΔΠΔ δεν έχει υποχρέωση να εξετάσει την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

