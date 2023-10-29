Σε «στοχευμένο πλήγμα» από την πλευρά του Ισραήλ οφείλεται ο θάνατος του δημοσιογράφου Ισάμ Αμπντάλα

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν σήμερα ότι ο θάνατος του δημοσιογράφου του πρακτορείου Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον Λίβανο στις 13 Οκτωβρίου ήταν το αποτέλεσμα ενός «στοχευμένου πλήγματος» από την πλευρά του Ισράηλ.

«Με βάση τη βαλλιστική ανάλυση που έκαναν οι RSF, τα πυρά προήλθαν από τα ανατολικά του σημείου όπου στέκονταν οι δημοσιογράφοι – από την κατεύθυνση των συνόρων με το Ισραήλ. Δύο πλήγματα στο ίδιο σημείο μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (μόλις κάτι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα), προερχόμενα από την ίδια κατεύθυνση, υποδηλώνουν σαφέστατα στόχευση ακριβείας» αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι δεν στοχοποίησε σκόπιμα τους δημοσιογράφους και ερευνά το συμβάν της 13ης Οκτωβρίου. Το πρακτορείο Reuters ζήτησε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να σχολιάσουν την έκθεση των RSF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

