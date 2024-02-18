Την αντίθεσή της στην επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Βρετανικό Μουσείο εκφράζει η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με δήλωσή της, το περιεχόμενο της οποίας έχει αναρτηθεί και στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου στο facebook.

«Με τη διοργάνωση επίδειξης μόδας στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει τον μηδενικό σεβασμό του προς τα αριστουργήματα του Φειδία» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργός.

«Οι ιθύνοντες του Βρετανικού Μουσείου ευτελίζουν και προσβάλλουν όχι μόνο το μνημείο αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει» προσθέτει η κ. Μενδώνη ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι «οι συνθήκες έκθεσης και φύλαξης των γλυπτών, στη Duveen Gallery, συνεχώς επιδεινώνονται».

«Είναι η ώρα τα κλεμμένα και κακοποιημένα γλυπτά αριστουργήματα να αστράψουν στο αττικό φως» καταλήγει στη δήλωσή της η υπουργός.

