Δέματα Αγάπης από την Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Αρωγός στους οικονομικά ασθενέστερους αδελφούς μας στάθηκε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων που έχει αναπτύξει στην περιφέρειά της, ανακουφίζοντας έτσι έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών ενόψει της μεγάλης εορτής του Πάσχα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ επισκέφθηκε την Μ. Δευτέρα τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας και την Μ. Τρίτη τον Ιερό Ναό Αγίας Ευφημίας Νέας Χαλκηδόνος, όπου με την ευγενική χορηγία των μελών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, του Προέδρου της ΕΠΟ κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου, του κ. Ιωάννη Ρέτσου, του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου, του Γενικού Διευθυντή της Aegean Βaltic Βank κ. Θεοδώρου Αφθονίδη, της Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής κ. Ελευθερίας Μωραϊτάκη και του Συλλόγου Γονέων του Κολλεγίου Αθηνών, των μελών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα (Getfoods Ltd) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών κ. Απόστολου Αποστολάκου προσέφερε 580 «Δέματα Αγάπης» σε αναξιοπαθούντες αδελφούς μας με σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Την παράδοση των δεμάτων πραγματοποίησε ο ίδιος o Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος από κληρικούς και εθελοντές των κοινωνικών δομών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος απευθύνει δημόσια ευγνώμονες ευχαριστίες προς τους χορηγούς, κληρικούς, εθελοντές και όλους όσους συνέβαλαν, επωνύμως και ανωνύμως, ιδιαιτέρως δε προς τον Υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμ. Πρωτ. Βασίλειο Κουρσαράκο, για να πραγματοποιηθεί και την φετινή περίοδο, η προσφορά «Δεμάτων Αγάπης» στους δοκιμαζόμενους οικονομικά αδελφούς μας.

