Μενδώνη: Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης δεν έγινε ποτέ καμία επίδειξη μόδας

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τη χθεσινή επίδειξη μόδας που διοργανώθηκε στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε ότι στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης δεν έγινε ποτέ καμία επίδειξη μόδας.

Ειδικότερα, υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι «στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης δεν έγινε ποτέ καμία επίδειξη μόδας. Οταν, το 2020, ζητήθηκε κάτι τέτοιο, από τον οίκο Dior, το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από συνεργασίες και διαπραγματεύσεις, η επίδειξη διοργανώθηκε, το 2021, στο Καλλιμάρμαρο».

Η ίδια διευκρίνισε ότι «το Υπουργείο Πολιτισμού επέτρεψε στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης μόνο την φωτογράφιση των μοντέλων, στο πρότυπο της αντίστοιχης φωτογράφισης του ίδιου οίκου, που είχε γίνει το 1951. Σημειωτέον ότι η συλλογή του οίκου Dior ήταν εμπνευσμένη από την ελληνική αρχαιότητα, ενώ ελληνικά εργαστήρια έδωσαν πρώτες ύλες και συνεργάστηκαν με τον γαλλικό οίκο. Η φωτογράφιση έγινε, ενώ η Ακρόπολη ήταν κλειστή, με περιορισμένο αριθμό μοντέλων, χωρίς καθόλου κοινό και μόνο με την παρουσία του φυλακτικού προσωπικού και των υπεύθυνων αρχαιολόγων».

«Η χθεσινή επίδειξη μόδας στο Βρετανικό Μουσείο έγινε στον περιορισμένο χώρο της Duveen Gallery, παρουσία δεκάδων καλεσμένων. Τα Γλυπτά χρησιμοποιήθηκαν ως απλά διακοσμητικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε διαλεκτική σχέση της συλλογής με την ελληνική αρχαιότητα, χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με τις αξίες, που τα φειδιακά έργα εκπέμπουν και συμβολίζουν. Τα Γλυπτά χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικό, γεγονός που ευτελίζει την οικουμενική τους αξία, την οποία προβάλει το Βρετανικό Μουσείο υιοθετώντας για τον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του οικουμενικού μουσείου. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τα Γλυπτά στη Duveen Gallery υπέστησαν φθορές, εξ αιτίας συνωστισμού και απροσεξίας των επισκεπτών» πρόσθεσε η κα Μενδώνη.

Η υπουργός Πολιτισμού, συνεχίζοντας τόνισε ότι «όπως έχω υποστηρίξει πολλές φορές, δεν είμαστε αρνητικοί στη διοργάνωση ντεφιλέ σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Η μόδα περιλαμβάνεται στη σύγχρονη πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και μπορεί να συνάδει με τους χώρους αυτούς. Ομως, μείζονα σημασία έχει πού και πώς γίνονται οι εκδηλώσεις αυτές. Στο Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φειδία αποτέλεσαν ντεκόρ για το ντεφιλέ. Με τον τρόπο αυτό ευτελίζονται και υποτιμούνται».



