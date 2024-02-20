Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης: Απαρτχάιντ η πολιτική του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι πρακτικές του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη είναι μία «ακόμη πιο ακραία» μορφή του απαρτχάιντ που γνώρισε η Νότια Αφρική πριν από το 1994, δήλωσε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στην Ολλανδία Βουζιμούζι Μαντονσέλα, ζητώντας από το Δικαστήριο να εκδώσει γνωμοδότηση που θα κρίνει παράνομη την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

«Ως Νοτιοαφρικανοί, αισθανόμαστε, βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε βαθιά μέσα μας τις απάνθρωπες διακριτικές πολιτικές και πρακτικές του ισραηλινού καθεστώτος ως μία ακόμη πιο ακραία μορφή του απαρτχάιντ που είχε θεσμοθετηθεί κατά των Μαύρων στην χώρα μου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πρετόρια ενώπιον του ανώτατου δικαστικού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών.

Οι εκπρόσωποι της Πρετόρια άνοιξαν την δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που διεξάγεται με αίτημα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που διατυπώθηκε το 2022 για την έκδοση μη δεσμευτικής γνωμοδότησης για την ισραηλινή κατοχή. Περισσότερες από 50 χώρες θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου.

Χθες, Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι ζήτησαν από το Δικαστήριο να κηρύξει παράνομη την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στην διαδικασία, αλλά έστειλε γραπτή ανακοίνωση δηλώνοντας ότι η έκδοση γνωμοδότησης θα είναι επιζήμια στην επίτευξη διευθέτησης με τους Παλαιστίνιους μέσω διαπραγματεύσεων.

«Ενας σαφής χαρακτηρισμός της φύσης του καθεστώτος που επιβάλλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό λαό μόνο επωφελής μπορεί να είναι στην επανόρθωση της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην επίτευξη δίκαιης λύσης», δήλωσε ο νοτιοαφρικανός πρεσβευτής.

Από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει ζητηθεί να εξετάσει την «κατοχή, εποικισμό και προσάρτηση» που έχει επιβάλει το Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη, «τα μέτρα που έχουν ως στόχο την μεταβολή της δημογραφικής σύνθεσης, του χαρακτήρα και του καθεστώτος της Ιεράς Πόλης της Ιερουσαλήμ και την υιοθέτηση διακριτικού χαρακτήρα νομοθεσίας και μέτρων».

Στο αίτημα ζητείται επίσης από τους δικαστές να εκφράσουν την άποψή τους επί του νομικού καθεστώτος της ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της.

Η έκδοση γνωμοδότησης αναμένεται να χρειασθεί έξι μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

