Πρόσωπο με πρόσωπο βρίσκονται αυτή την ώρα στη Χάγη Εβραίοι και διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ με Παλαιστινίους και διαδηλωτές αλληλέγγυους σε όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει και σέκτα υπερορθόδοξων Εβραίων που τάσσεται υπέρ των παλαιστινιακών θέσεων στη Γάζα. Πάντως, έως στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποιο επεισόδιο.

Το Ισραήλ έχει γενοκτόνο πρόθεση κατά των Παλαιστινίων στην Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όπου άρχισε σήμερα την ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της προσφυγής της Πρετόριας που ζητά την επείγουσα διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ όπου «διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων».

Η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση από το Ισραήλ της Σύμβασης περί Γενοκτονίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής ενώπιον του δικαστηρίου του ΟΗΕ.

«Καμία ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους ενός κράτους, όσο σοβαρή και αν είναι (...) δεν μπορεί να δικαιολογήσει παραβίαση της σύμβασης», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης την Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα έχουν ωθήσει τον πληθυσμό στα πρόθυρα του λιμού, δήλωσε συνήγορος της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Δικαστηρίου.Η κατάσταση είναι τέτοια που οι ειδικοί προβλέπουν πλέον ότι είναι πιθανό περισσότεροι άνθρωποι να πεθάνουν από την πείνα και τις ασθένειες παρά από άμεση στρατιωτική ενέργεια, δήλωσε η Αντίλα Χασίμ.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης διαδικασίας, το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών θα ακούσει την επιχειρηματολογία της Νότιας Αφρικής, κατά την σημερινή συνεδρίαση, και την απάντηση του Ισραήλ, κατά την αυριανή συνεδρίαση.

Η δικαστική απόφαση για την λήψη επειγόντων μέτρων αναμένεται εντός του μήνα. Το Δικαστήριο δεν θα κρίνει εντός του χρονικού αυτού διαστήματος αν ευσταθούν οι ισχυρισμοί της ενάγουσας Νότιας Αφρικής περί γενοκτονίας.

This is the scene outside the international court of justice in The Hague as it prepares the international court of justice (ICJ) to hear arguments alleging that Israel is committing genocide in Gaza pic.twitter.com/sTCHTabOaN — Haroon Siddique (@Haroon_Siddique) January 11, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.