Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα από την πρωτεύουσα της Εσθονίας, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ότι μια εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ της χώρας του και της Ρωσίας δεν θα οδηγούσε σε πολιτικό διάλογο και θα ωφελούσε μόνο τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας η Ρωσία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά πυραύλων από το Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι η Μόσχα έχει παραλάβει περισσότερο από ένα εκατομμύριο πυρομαχικά από τη Βόρεια Κορέα.

Ο Ζελένσκι έφτασε τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ταλίν για τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στις χώρες της Βαλτικής, πιστές συμμάχους του Κιέβου έναντι της Ρωσίας.

It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn 🇪🇪.



We give a strong message & confirmation to #Ukraine 🇺🇦 that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ — Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024

“Είναι μεγάλη τιμή να υποδέχομαι καλούς φίλους και συμμάχους”, τον Ζελένσκι και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, έγραψε σήμερα το πρωί ο Μάργκους Τσάχνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας στο X.

“Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα και επιβεβαιώνουμε στην Ουκρανία ότι η Εσθονία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της και ότι μαζί θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο!”, πρόσθεσε.

Στον πρώτο σταθμό της περιοδείας του, χθες Τετάρτη στη Λιθουανία, ο Ζελένσκι επέκρινε τους δισταγμούς της Δύσης σχετικά με την παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, κάτι “που απλώς ενισχύει την τόλμη και την ισχύ της Ρωσίας”.

“Πρέπει να δώσουμε προσοχή στη ρητορική του Πούτιν. Δεν θα σταματήσει. Θέλει να μας καταλάβει ολοκληρωτικά”, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμώντας ότι σε περίπτωση ήττας της χώρας του, άλλοι γείτονες της Ρωσίας, ανάμεσά τους και οι χώρες της Βαλτικής, κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση.

Οι τρεις αυτές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες είναι πλέον μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και ένθερμες υποστηρίκτριες του Κιέβου.

Η επίσκεψη Ζελένσκι πραγματοποιείται έπειτα από πολλά κύματα έντονων ρωσικών βομβαρδισμών εναντίον της Ουκρανίας από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Ταλίν ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Εσθονό ομόλογό του Άλαρ Κάρις και την πρωθυπουργό Κάγια Κάλας, ενώ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

