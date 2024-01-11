Ισχυρός σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ στο βόρειο Αφγανιστάν

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο βόρειο Αφγανιστάν.
Ο σεισμός έγινε αισθητός από την πρωτεύουσα, Καμπούλ, μέχρι το Ισλαμαμπάντ στο γειτονικό Πακιστάν.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην περιφέρεια Jurm στην ορεινή περιοχή Hindu Kush.
Δεν υπήρξαν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς
.
Πηγή: skai.gr
