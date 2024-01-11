Αντιμέτωπο με κατηγορίες για «γενοκτονία» κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη το Ισραήλ, εξαιτίας της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας. H ακροαματική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.



Έξω από το δικαστήριο έχουν συγκεντρωθεί τόσο διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων όσο και διαδηλωτές υπέρ των Ισραηλινών.



Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε «παράλογες» τις κατηγορίες, ενώ στο Δικαστήριο προσέφυγε η Νότια Αφρική.



Το υπόμνημα καλεί επίσης το δικαστήριο του ΟΗΕ -με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία- να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.



Όπως σημειώνει πάντως το BBC, το ΔΠΘ απλώς θα γνωμοδοτήσει σχετικά με τον ισχυρισμό για γενοκτονία, καθώς η υπόθεση δεν είναι ποινική δίκη.



Η Νότια Αφρική θα παρουσιάσει την υπόθεσή της την Πέμπτη και το Ισραήλ την υπερασπιστική του γραμμή την Παρασκευή.



Στην κατάθεσή της, η Νότια Αφρική αναφέρει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «προορίζονται να επιφέρουν την καταστροφή ενός σημαντικού μέρους της παλαιστινιακής εθνικής,

φυλετικής και εθνοτικής ομάδας».



Αναφέρει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ περιλαμβάνουν «δολοφονία Παλαιστινίων στη Γάζα, προκαλώντας τους σοβαρές σωματικές και ψυχικές βλάβες και επιβολή συνθηκών ζωής που υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή».



Ζητεί επειγόντως την εφαρμογή «προσωρινών μέτρων» από το δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ να σταματήσει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στη Γάζα.



Ο Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αποτρόπαιες και παράλογες».

«Θα βρισκόμαστε στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης και θα παρουσιάσουμε με υπερηφάνεια την υπόθεσή μας για χρήση της αυτοάμυνας… βάσει του ανθρωπιστικού δικαίου», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια κάτω από εξαιρετικά περίπλοκες συνθήκες στο έδαφος για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ανεπιθύμητες συνέπειες και δεν θα υπάρξουν απώλειες αμάχων».



Το ΔΠΔ θα μπορούσε να αποφανθεί γρήγορα για το αίτημα της Νότιας Αφρικής να αναστείλει το Ισραήλ τη στρατιωτική του εκστρατεία - αλλά η τελική απόφαση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπορεί να διαρκέσει χρόνια.



Οι αποφάσεις του ΔΠΔ είναι θεωρητικά νομικά δεσμευτικές για τα μέρη του - στα οποία περιλαμβάνονται το Ισραήλ και η Νότια Αφρική - αλλά δεν είναι εκτελεστές.

Η Νότια Αφρική έχει ασκήσει έντονη κριτική στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα και το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο που κυβερνά έχει μακρά ιστορία αλληλεγγύης με την παλαιστινιακή υπόθεση.

Το αφρικανικό κόμμα βλέπει παραλληλισμούς με τον αγώνα του ενάντια στο απαρτχάιντ - μια πολιτική φυλετικού διαχωρισμού και διακρίσεων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση της λευκής μειονότητας στη Νότια Αφρική ενάντια στη μαύρη πλειοψηφία της χώρας, μέχρι τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές, το 1994.

Στη Γάζα, περισσότεροι από 23.350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μετά τις επιθέσεις της ισλαμιστικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Σε αυτές τις επιθέσεις σκοτώθηκαν περίπου 1.300 άνθρωποι -κυρίως άμαχοι- και περίπου 240 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.



