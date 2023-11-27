Η Σωτηρία και ο Παναγιώτης Αραμπατζής από την Μάνη Διδυμοτείχου, είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που ξενιτεύτηκαν το 1966, για μια καλύτερη ζωή.

Σήμερα, εκείνη κοντά στα 86 με κλονισμένη την υγεία της, περνάει αρκετές ώρες στο κρεβάτι. Εκείνος στα 90, αλλά ακμαίος δίπλα της να τη φροντίζει.

Σε μια κοινή ζωή 60 χρόνων περίπου αγαπημένοι, αφού πέρασαν μερικές δεκάδες χρόνια ζωής στη Γερμανία, επέστρεψαν στην πατρίδα για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Τα χρόνια εκεί δεν ήταν εύκολα ,πολύ δουλειά σε εργοστάσιο πλεκτών και σε αυτοκινητοβιομηχανία για τον κύριο Παναγιώτη, στη σοκολατοποιΐα για την κυρία Σωτηρία. Όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γύρισαν πίσω.

Όλα αυτά τα χρόνια, μια σκέψη όμως στριφογύριζε στο μυαλό της κυρίας Σωτηρίας. Να δωρίσει ένα ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Έτσι, γιατί ήθελε να βοηθήσει .

Να προσφέρει κάτι όχι οπουδήποτε αλλού, αλλά στο Νοσοκομείο. Για το σκοπό αυτό έκανε οικονομίες όσο ζούσε στο εξωτερικό.

Και ενώ είχε προβλήματα υγείας, ανήμπορη η ίδια να βγει έξω, έστειλε πριν από δυο μήνες τον άνδρα της στο Νοσοκομείο ώστε να συζητήσει για τον τρόπο που θα έκαναν την δωρεά.

Η ανταπόκριση και η χαρά μεγάλη από τη διοίκηση οι οποίοι τους πρότειναν να αγοράσουν ένα μικρό λεωφορείο, το οποίο θα μεταφέρει άτομα με ειδικές ανάγκες στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Ορεστιάδας τα οποία δέχονται τις υπηρεσίες του Κέντρου σε τακτική βάση και το οποίο διοικητικά ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Λίγες μέρες αργότερα κατάφεραν να επισκεφθούν οι δυο τους το Νοσοκομείο για να ξεκινήσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της δωρεάς.

Άνθρωποι απλοί του μόχθου, ιδιαίτερα σεμνοί, άνοιξαν την πόρτα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας καταθέτοντας τις σκέψεις τους για την πράξη τους αυτή για την οποία ζητούν να βρει κι άλλους μιμητές.

Οι ίδιοι αισθάνονται ανάλαφροι μετα από αυτό και ευχαριστούν όλους όσοι τους βοήθησαν να κάνουν πράξη το όνειρο τους.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου με επιστολή της χαρακτηρίζει το ζευγάρι αυτό ως ευεργέτες αφού απόδειξαν με τον τρόπο τους την αγάπη για τον τόπο και την τεράστια αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο.

«Είναι απίστευτη η αυθόρμητη πρωτοβουλία Σας να ενισχύσετε το Νοσοκομείο με τη ΔΩΡΕΑ Σας, αναφέρεται στην ευχαριστήρια επιστολή της η διοίκηση , αφού έτσι το Νοσηλευτικό ίδρυμα θα ανταποκριθεί πληρέστερα και ευχερέστερα στην αποστολή του.

Ήδη με τα χρήματα που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

— Το αυτοκίνητο για τη μεταφορά ΑμεΑ, που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, με την ένδειξη «ΔΩΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ» τέθηκε στην υπηρεσία του Νοσοκομείου και ειδικότερα του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Ορεστιάδας, αναβαθμίζοντας εντυπωσιακά τη λειτουργία του και ανακουφίζοντας τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

— Το ιατρικό μηχάνημα (Υστεροσκόπιο) τοποθετήθηκε στη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου και τώρα αποτελεί βασικό ιατρικό εργαλείο του Νοσοκομείου

— Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις, όπου ήταν απαραίτητο και αναγκαίο, 20 κλιματιστικά, 17 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και 5 εκτυπωτές, διευκολύνοντας πάρα πολύ τη λειτουργία του Νοσοκομείου, αφού τα κλιματιστικά έδωσαν λύσεις στις δύσκολες συνθήκες εργασίας των γιατρών, κυρίως των χειρουργών, αλλά και των άλλων υγειονομικών και βελτίωσαν και το περιβάλλον νοσηλείας των ασθενών, ενώ οι Η/Υ βοηθούν πλέον τους γιατρούς να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των Νοσοκομείων προς όφελος όλων και κυρίως των ασθενών.

— Βελτιώνεται ήδη ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων που ανήκει στο Νοσοκομείο μας, βελτιώνοντας παράλληλα και την εν γένει εικόνα του Νοσοκομείου μας.

— Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του στεγάστρου προ της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου

— Ολοκληρώθηκε η βελτίωση και ανακαίνιση της εξωτερικής όψης του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, εφαρμόστηκε η πλέον σύγχρονη μέθοδος προστασίας του και επίσης πραγματοποιείται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου μας, και με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η υγιεινή αλλά και η αισθητική των συγκεκριμένων χώρων του Νοσοκομείου.

Τέτοιες ενέργειες αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για το κοινό καλό και λειτουργούν με ανιδιοτέλεια και γιατί το ποθεί η ψυχή τους.

* Πηγή κεντρικής φωτογραφίας ertnews

