Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθραία έως το Αιγάλεω ανά τμήματα, και στα δυο ρεύματα της Κηφισιάς ανά τμήματα και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο.

Προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Κορίνθου, στο 34ο χλμ στην έξοδο και στο 37ο στην είσοδο, λόγω έργων.

Νωρίτερα, «κυκλοφοριακό κομφούζιο» προκλήθηκε στον Κηφισό μετά από καραμπόλα 5 οχημάτων - 3 αυτοκινήτων και 2 φορτηγών - στο ρεύμα προς Πειραιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματίας, μόνο υλικές ζημιές.

Παράλληλα, τροχαίο με 3 αυτοκίνητα σημειώθηκε νωρίτερα και στη Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου στο 37ο χλμ. στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

