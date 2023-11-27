Τραγωδία στη Λάρισα: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Τραγικό γεγονός έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λάρισα. Μια 29χρονη αξιωματικός της Αεροπορίας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της εντός των οικημάτων της 110 Π.Μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η 29χρονη δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία της σήμερα το πρωί, ενώ δεν απαντούσε και στις αλλεπάλληλες κλήσεις. Άμεσα οι ιθύνοντες κινητοποιήθηκαν, έφτασαν στο διαμέρισμά της εντός των οικημάτων της 110 ΠΜ και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα ανησυχώντας για το γεγονός ότι δεν έδινε σημεία ζωής.

Την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της 29χρονης ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πιθανό να πρόκειται για αυτοκτονία.



