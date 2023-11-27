Έρευνα: «Νέα γενιά. Νέα μυαλά (;)»

Η ΔΕΗ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ρίχνει φως σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κακοποίηση των γυναικών και αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «ΔΕΗ ενεργώ».

Η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, αναδεικνύει τη σημασία του αγώνα να σταματήσει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και να προαγάγει την ισότητα των φύλων. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μόνο ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά ένα πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία.

Η ΔΕΗ, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari, και την εταιρεία επικοινωνίας DDB, μέσα από μία μεγάλη πανελλαδική έρευνα επιχειρεί να αναδείξει με ενεργό και ουσιώδη τρόπο, το ζήτημα καθώς και να ευαισθητοποιήσει για τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας στη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι γυναίκες ζουν ελεύθερες από τον φόβο της βίας.

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τον βαθμό υιοθέτησης στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων, που συνδέονται με την έμφυλη βία και δικαιολογούν κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στο πλαίσιο ρομαντικών σχέσεων.

Ομάδα εστίασης, οι έφηβοι μαθητές και έφηβες μαθήτριες Λυκείου και αντικείμενο διερεύνησης τι θεωρούν ότι «δεν είναι ΟΚ» στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Τα νέα άτομα βρίσκονται στη φάση ενεργής παρατήρησης και εκμάθησης του κόσμου, δέχονται επιρροές από το περιβάλλον τους και είναι ανοικτοί σε καινούριες ιδέες, γι’ αυτό και η άποψή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια αναστροφής των έμφυλων στερεοτύπων.

Η γνώμη των νέων για την έμφυλη βία και τα στερεότυπα

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύεται τόσο η πρόοδος απέναντι σε χρόνιες έμφυλες στερεοτυπικές αγκυλώσεις, όσο και η στασιμότητα ακόμη και σήμερα απέναντι σε άλλες. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας:

• Μόνο 5 στις 10 μαθήτριες Λυκείου και 4 στους 10 μαθητές Λυκείου λένε ότι δεν ισχύει ποτέ ότι «μερικοί άνδρες γίνονται βίαιοι απέναντι στις γυναίκες επειδή τους προκαλούν οι γυναίκες»

• 9 στους 10 μαθητές και 10 στις 10 μαθήτριες Λυκείου λένε ότι «δεν είναι ποτέ οκ για ένα αγόρι να πιέζει μια γυναίκα να κάνει σεξ μαζί του, αν φλέρταρε μαζί του όλο το βράδυ»

• Μόνο 6 στις 10 μαθήτριες Λυκείου και 5 στα 10 αγόρια Λυκείου διαφωνούν απόλυτα με την φράση ότι «Μερικές φορές φταίνε οι ίδιες οι γυναίκες όταν τις χτυπούν οι σύντροφοί τους»

• Μόνο 2 στους 10 μαθητές Λυκείου και μόνο 1 στις 4 μαθήτριες Λυκείου διαφωνούν απόλυτα ότι «Οι γυναίκες κατονομάζουν συμπεριφορές ως «σεξουαλική παρενόχληση», ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για απλά αστεία».

• Το 55% των αγοριών μαθητών Λυκείου λέει ότι «είναι ΟΚ έστω και κάποιες φορές ένα αγόρι να θέσει όρια για το πως ντύνεται η σύντροφός του»

• Μόνο 4 στους 10 μαθητές Λυκείου και μόνο 6 στις 10 μαθήτριες Λυκείου διαφωνούν απόλυτα με τη φράση «Όταν μια γυναίκα λέει «όχι» στις σεξουαλικές προθέσεις του συντρόφου της, αυτό σημαίνει συχνά «ναι».

Η έρευνα «Νέα γενιά. Νέα μυαλά(;)» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα dei.gr

Παράλληλα με την έρευνα, η ΔΕΗ υλοποιεί ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και της βίας κατά των γυναικών.

Η Σοφία Δήμτσα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά: «Η εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων που ωθούν σε κακοποιητικές συμπεριφορές απαιτεί την ανάδειξη και αντιμετώπισή τους από όλους μας. Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ ακολουθεί ακριβώς αυτήν τη λογική και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναδεικνύει τη στάση και τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας σε ένα παγκόσμιο ζήτημα που συχνά παραμένει αόρατο. Ρίχνοντας φως στην πηγή του προβλήματος, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε νωρίτερα, πριν κλιμακωθεί. Η φετινή πρωτοβουλία της ΔΕΗ εστιάζει στο μέλλον και τους νέους, οι οποίοι με τις επιρροές και τα ερεθίσματα που δέχονται διαρκώς, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να αναστρέψουν τη διαιώνιση στερεοτυπικών αντιλήψεων και κακοποιητικών συμπεριφορών. Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, δεν παραμένει αμέτοχη και δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη και αντιμετώπισή σημαντικών ζητημάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

25 Νοεμβρίου: Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Το θέμα της βίας κατά των γυναικών παραμένει ένα σοβαρό και σύνθετο ζήτημα σε πολλά μέρη του κόσμου, και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη περιγραφή του ΟΗΕ- πρωτοβουλία του οποίου είναι και η συγκεκριμένη μέρα- αφορά σοβαρά φαινόμενα βίας κατά των γυναικών, από την λεκτική και ψυχολογική, ως τη σωματική και σεξουαλική βία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και άλλες μορφές βίας και κακοποίησης.

Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με τις Ελληνικές Αρχές, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλους φορείς να εργάζονται συστηματικότερα για να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές συνθήκες και θετική αλλαγή. Τα νομικά μέτρα για την προστασία των γυναικών που υφίστανται κακοποιητικές συμπεριφορές, έχουν επαυξηθεί ενώ η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι σε συνεχή διεργασία.



