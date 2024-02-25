Το Ισραήλ απείλησε σήμερα ότι θα αποσυρθεί από τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εάν οι διοργανωτές απορρίψουν τους στίχους του τραγουδιού του ως πολύ πολιτικοποιημένους.

Η Έντεν Γκόλαν και το τραγούδι της «October Rain» ("Βροχή του Οκτώβρη") επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στον ετήσιο διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μάλμε της Σουηδίας.

Οι στίχοι του τραγουδιού δεν αναφέρουν ανοιχτά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, αλλά δεν αφήνουν και καμία αμφιβολία ότι πρόκειται γι΄αυτήν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και παρατηρητές στο Ισραήλ.

«Χορεύοντας στην καταιγίδα/Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε/Πάρε με σπίτι/Και άφησε τον κόσμο πίσω/Και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί/Είμαι ακόμα βρεγμένος από αυτή τη βροχή του Οκτωβρίου/Οκτωβριανή βροχή», είναι για παράδειγμα κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού που δημοσίευσε η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ KAN.

Το ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), διοργανωτή του διαγωνισμού, είναι αν οι στίχοι αυτού του τραγουδιού μπορούν να θεωρηθούν πολιτικές δηλώσεις, τις οποίες η Eurovision απαγορεύει.

Η EBU είπε ότι «εξετάζει τους στίχους» και ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

«Εάν ένα τραγούδι κριθεί απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένα νέο τραγούδι ή στίχους, σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού», τόνισε η EBU.

Το KAN είπε αυτή την εβδομάδα ότι ήταν «σε συζητήσεις» με την EBU για τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision. Αλλά προειδοποίησε επίσης ότι «δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το τραγούδι». «Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν εγκριθεί από την EBU, το Ισραήλ δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό», πρόσθεσε.

Η προοπτική μιας απαγόρευσης πυροδότησε οργή από τον ισραηλινό υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζοχάρ, ο οποίος το χαρακτήρισε «σκανδαλώδες».

Το τραγούδι είναι «συγκινητικό» και «εκφράζει τα συναισθήματα του λαού και της χώρας αυτές τις μέρες και δεν είναι πολιτικό», έγραψε στα social media.

Οι επιθέσεις που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 1.160 νεκρούς. Περίπου 250 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι, μεταξύ των οποίων 130 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ ως αντίποινα κατά της Χαμάς στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 29.600 ανθρώπους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

