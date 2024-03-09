Διαδηλώσεις κατά του νόμου χορήγησης αμνηστίας στους Καταλανούς στη Μαδρίτη

Χιλιάδες Ισπανοί πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν κατά του νομοσχεδίου για τη χορήγηση αμνηστίας στους Καταλανούς αυτονομιστές, που εμπλέκονται σε μια αποτυχημένη απόπειρα ανεξαρτησίας το 2017.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) κατέληξε σε μια συμφωνία με δύο καταλανικά εθνικιστικά κόμματα την Πέμπτη, κάτι που σημαίνει πως το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί ενώπιον του κοινοβουλίου αργότερα αυτόν τον μήνα.

Το νομοσχέδιο για την αμνηστία έχει προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις, καθώς το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό Vox και ορισμένοι από τους κόλπους Σοσιαλιστικού Κόμματος αντιτίθενται σε αυτό.

«Όσον αφορά το Vox, δεν θα υπάρξει καμία εκεχειρία ή ειρήνη για αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο ηγέτης του Vox, σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης, όπου οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ισπανίας και τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια.

Οι Σοσιαλιστές πρότειναν την αμνηστία ως αντάλλαγμα για τη στήριξη μιας νέας θητείας του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ από τα δύο καταλανικά κόμματα, με τα οποία συμφώνησαν την Πέμπτη.

Η αμνηστία θα καλύπτει όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με την απόπειρα ανεξαρτησίας από το 2011, μεταξύ άλλων μια συμβολική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε το 2014 και ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία το 2017, τα οποία κρίθηκαν παράνομα από ισπανικά δικαστήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

