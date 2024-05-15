Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Κ. Πλεύρης είπε ότι άπαξ και ψηφίστηκε (η συνθήκη των Πρεσπών), οι μόνες δυνατότητες που υπάρχουν «είναι να παρακολουθείς την τήρηση αυτών των διεθνών συνθηκών και να κάνεις τις πράξεις που ορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες. Τόνισε μάλιστα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει στάση η Νέα Δημοκρατία: Η ΝΔ είναι, ήταν και θα είναι κατά της συνθήκη των Πρεσπών. Αλλά είναι ψηφισμένη διεθνής συνθήκη και άρα δεσμεύει τη χώρα. Και η δυνατότητα η οποία υπάρχει, είναι να παρακολουθείς (την τήρησή της) και να έχεις ένα κρατημένο βασικό όπλο που είναι η ευρωπαϊκή προοπτική, από τη στιγμή που η ένταξη στο ΝΑΤΟ έχει εκχωρηθεί.

Συνεπώς, πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης, οι υπεύθυνοι πολιτικά ήταν αυτοί που τον Ιανουάριο του 2019 ψήφισαν την συνθήκη. «Και σήμερα αυτά τα οποία γίνονται δείχνουν ακριβώς ότι αυτή η κακή συνθήκη, αυτή η άθλια συνθήκη, δεν ήταν ούτε καν κατοχυρωμένη σε αυτά τα ελάχιστα. Και ο μόνος που εγκαλεί την Ελλάδα να φέρει τα πρωτόκολλα συνεργασίας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. [..] Σε αυτή την κακή συνθήκη με την οποία ποδηγετήσατε τη χώρα εμείς ερχόμαστε και λέμε: πάμε να προστατέψουμε ότι μπορεί να γίνει και προφανώς αυτή η προστασία γίνεται παρακολουθώντας την άλλη πλευρά και μη ολοκληρώνοντας διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν επιστροφή...

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ορκωμοσία της στη Βουλή και παρά το γεγονός ότι στο επίσημο κείμενο του όρκου που της υπαγορεύθηκε η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία», η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κυρία Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, επέλεξε να αποκαλέσει τη χώρα της "Μακεδονία". Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις που πυροδότησαν αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

